Christophe Galtier, despre care presa franceză scrie că va părăsi campioana Lille pentru Nice: Nu am luat nicio decizie

Christophe Galtier a câştigat titlul cu Lille în Franţa, dar L'Equipe a scris că tehicianul nu va rămâne la noua campioană, ci ve merge la Nice, în locul lui Adrian Ursea, în cadrul uni proiect grandios pe care îl are proprietarul Ineos îl are pentru sezonul viitor, potrivit news.ro.

"Voi avea o discuţie mâine (n.r. - luni) cu preşedintele, sincer nu am luat nici o decizie cu privire la viitorul meu. Am citit o mulţime de lucruri, dar mâine voi discuta pe larg cu preşedintele, pentru că trebuie să schimb, să împărtăşesc, să pun întrebări, să primesc răspunsuri. Dar voi încerca să profit de acest moment magnific şi poate este prima dată în viaţa mea când sunt mândru de mine", a declarat tehnicianul de 54 de ani, care mai are un an de contract la Lille, potrivit lefigaro.fr.

Fost antrenor al Saint-Etienne şi numit la Lille din 2017, Galtier este campion al Franţei pentru prima dată ca principal. Lille a devenit campioană în detrimentul marii favorite a întrecerii, bogata PSG.

"Nu prea îmi dau seama, sunt pe cale să mă relaxez. A fost o zi lungă, era important să nu dai dovadă de emoţie, să fii în acelaşi timp concentrat, determinat şi lucid. A fost un singur obiectiv, să câştigăm. Şi acest grup minunat s-a întâmplat să o facă încă o dată în deplasare. Bănuiam că PSG va câşitiga la Brest şi că pentru a fi campioni trebuie să câştigăm. Am făcut un meci foarte serios. Este o seară incredibilă. Dorinţa de a câştiga titlul a venit după înfrângerea noastră în faţa celor de la Nimes (n.r. - de la mijlocul lunii martie). Sincer am crezut că acea înfrângere ne va costa scump în cursa pentru Liga Campionilor, mi-am spus că aceste puncte pierdute vor fi cu siguranţă importante. Evident, punctul de cotitură a fost victoria noastră la Paris (n.r. - de al începutul lunii aprilie), cu un grup foarte receptiv şi hotărât. Am văzut fraţi, o adevărată familie în vestiar, începând de la pregătirea meciului împotriva PSG. Întoarcerea scorului la Lyon (n.r. - de la 0-2 la 3-2) este, de asemenea, un punct de cotitură. La meciurile importante, grupul a răspuns întotdeauna prezent. Nu suntem o campioană mică, jucătorii mei au avut un campionat extraordinar, 83 de puncte este recordul absolut al clubului. Nu am arătat foarte bine întotdeauna, dar am jucat pe baza calităţilor noastre, pe inima noastră, pe generozitatea noastră. Grupul a făcut o treabă excepţională cu un staff de excepţie, un asistent loial, Thierry Oleksiak, care reuşeşte să mă canalizeze pe mine, pe toţi angajaţii, echipa din spatele echipei pentru ca totul să fie pus la punct şi staff-ul să lucreze în cele mai bune condiţii", a mai spus Galtier.

Lille OSC a câştigat, duminică, al patrulea titlu de campioană a Franţei, primul din 2011, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), pe Angers, în etapa a XXXVIII-a, ultima, a campionatului.

Au marcat: Fulgini '90+1 / Jonathan David '10, Burak Yilmaz '45+1.

Victoria celor de la Lille a făcut inutil succesul rivalei PSG, campioana din 2020, scor 2-0, la Brest (Faivre '37-a, Mbappe '71). Neymar a ratat un penalti pentru oaspeţi, în minutul 19.

Lille a acumulat 83 de puncte, în timp ce PSG, 82 de puncte. Pe locul 3 a terminat Monaco (0-0 la Lens), cu 78 puncte şi echipa din Principat va evolua în preliminariile Ligii Campionilor.