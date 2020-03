CIADO alături de comunitatea bucureșteană

CIADO Romania a venit in sprijinul a 50 familii care nu au posibilitati financiare, prin oferirea unor jucării și inevitabil materiale de informare antidrog pentru părinți.

„CIADO Romania a venit in sprijinul a 50 familii ce ne-au cerut ajutorul. Familii ce nu au posibilitati financiare, au copii acasă 4-6 ani si nu prea stiu ce activitati sa le ofere. Am oferit carti, jucării și inevitabil materiale de informare antidrog pentru părinți. Până în ultima clipă vom face tot ce ține de noi,totul în condiții de igienă maxima, dezinfectare etc. Nu este mult, dar facem cat putem. Voluntarii CIADO, vor pregati inca 100 pachete cu carti si jucarii pentru alte familii cu nevoi si dorinta de a oferi un cadru placut copiilor in aceasta perioada dificila pentru orice familie. Parteneri Primaria municipiului Bucuresti, Federatia Nationala aParintilor - I.P. Bucuresti”, se arată într-un comunicat de presă al presedintelui excecutiv, Gigel Lazar.