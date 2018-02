Ciamba: România acordă o atenţie specială atacurilor cibernetice

România acordă o atenţie specială atacurilor cibernetice, a subliniat, sâmbătă, la Munchen, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, care a participat, în calitate de vorbitor, la panelul "Transatlantic Security Roundtable Munich, Stronger Together - The Enduring Value of the Rules-Based International Order", organizat în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), evenimentul a fost deschis de către secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, şi moderat de către fostul secretar al apărării din Statele Unite ale Americii, William S. Cohen.

"În cadrul intervenţiei sale, oficialul român a subliniat importanţa cooperării între NATO şi UE în toate domeniile de interes comun, pe baza progreselor semnificative deja obţinute în implementarea declaraţiei adoptate la Varşovia în 2016. Totodată, a explicat că "având în vedere magnitudinea provocărilor actuale, această cooperare trebuie să vizeze atât ameninţările de tip convenţional, cât şi ameninţările de tip hibrid". A subliniat că "România acordă o atenţie specială atacurilor cibernetice, iar consolidarea rezilienţei începe la nivel naţional şi continuă prin cooperarea la nivel NATO şi UE, care au adoptat decizii importante în acest domeniu". A evidenţiat şi deosebita "importanţă a acestui palier de cooperare cu statele partenere, care au nevoie de asistenţă în acest domeniu - sprijinindu-le, investim în propria securitate"", a precizat sursa citată, conform Agerpres.

Oficialul român a prezentat eforturile ţării noastre în acest sens şi a evocat contribuţia României, în calitate de lead Nation, la fondul voluntar în domeniul apărării cibernetice, derulat de NATO în beneficiul Ucrainei.

De asemenea, Ciamba a subliniat complexitatea şi impredictibilitatea mediului de securitate actual şi a menţionat evoluţiile de securitate din regiunea Marii Negre, zone unde ameninţările convenţionale de securitate s-au intensificat în ultima perioadă de timp, a mai menţionat sursa citată.