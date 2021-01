Actriţa Cicely Tyson, simbol pentru două generaţii de actriţe afro-americane şi figură a Broadway-ului, a murit joi la vârsta de 96 de ani, a anunţat managerul său, scrie AFP, potrivit news.ro.

Cicely Tyson, a cărei carieră se întinde pe parcursul a 70 de ani, a fost cunoscută marelui public pentru nominalizarea la Oscar în "Sounder" în 1973.

Tyson şi-a făcut debutul în film cu un rol mic în "Twelve Angry Men" (1957) şi debutul formal în filmul lui Sidney Poitier din 1959 "Odds Against Tomorrow", urmat de "The Comedians", "The Last Angry Man", "A Man Called Adam" şi "The Heart Is a Lonely Hunter".

A apărut şi în filmele "Fried Green Tomatoes" şi "The Help", iar mai recent în serialul "Murder", unde juca mama eroinei principale.

Foarte angajată în lupta contra rasismului şi pentur justiţie socială, actriţa a refuzat adesea roluri care promovau, potrivit ei, clişee rasiale, precum servitorii sau prostituatele.

"Cu tristeţe, familia domnişoarei Cicely Tyson a anunţat decesul ei liniştit în această după-amiază", a declarat managerul ei, Larry Thompson, într-un comunicat pentru AFP, fără a preciza cauza morţii.

Actriţa a câştigat mai multe premii Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, precum şi un Tony, care i-a recompensat prestaţiile teatrale.

Tyson a jucat în peste 90 de programe de televiziune şi seriale începând cu anii 1950. A făcut parte din distribuţiile „East Side/West Side”, „Gunsmoke”, „The Autobiography of Miss Jane Pittman”, „Roots”, „A Lesson Before Dying”, „The Trip to Bountiful”, „House of Cards”, „How to Get Away With Murder” şi „Madam Secretary”.

În 2018, ea a primit un Oscar de onoare pentru întreaga carieră şi pentru ceea ce reprezintă pentru artiştii de culoare.

"Este o regină pentru noi toţi, afro-americanii", a subliniat atunci actorul şi regizorul Tyler Perry. "A fost nevoită să lucreze de zece ori mai greu, pentru a fi plătită de 100 de ori mai puţin" pentru că a fost o femeie de culoare, a declarat el.

Pentru compozitorul Quincy Jones, care i-a adus un omagiu emoţionant, Cicely Tyson a "deschis calea" multor generaţii de actriţe precum Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis sau Lupita Nyong'o (Oscar pentur "12 years a slave").

Cicely Tyson s-a născut la New York, în cartierul Harlem, din părinţi imigranţi veniţi din Caraibe. Şi-a început cariera ca manechin, înainte de a trece la actorie.

Actriţa, care a sărbătorit 96 de ani luna trecută, şi-a publicat memoriile săptămâna aceasta.