Cifră de afaceri de 3,96 miliarde lei pentru retailerul Penny Market în 2019 - A avut o creştere cu 15% faţă de 2018

Retailerul Penny Market a anunţat luni că a înregistrat în anul fiscal 2019 o cifră de afaceri de 3,96 miliarde lei, în creştere cu 15% faţă de anul anterior, iar profitul net înregistrat de companie a fost de 55,15 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de 2018, potrivit news.ro.

"Penny Market anunţă rezultatele financiare pentru anul fiscal 2019, în care a înregistrat o cifră de afaceri de 3,96 miliarde lei, în creştere cu 15% faţă de anul fiscal precedent. În tot acest interval de timp, peste două milioane clienţi au vizitat cele 256 de magazine deschise până la finalul anului 2019 în România", arată compania într-un comunicat.

Grupul a investit în 2019 peste 280 milioane lei în modernizarea şi extinderea reţelei de magazine. De asemenea, contribuţia Penny Market la bugetul de stat al României în 2019 a fost de peste 194 milioane lei, iar profitul net înregistrat de companie a fost de 55,15 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de 2018.

“În 2019, am continuat să ne extindem şi am avut rezultate foarte bune la nivel de business. Piaţa din România este în continuare favorabilă expansiunii, atât în direcţia dezvoltării reţelei noastre de magazine, cât şi pentru construirea celui de-al patrulea centru logistic. Am început noul an cu provocări nemaîntâlnite anterior, dar am trecut cu bine de ceea ce sperăm noi să fie cele mai grele luni ale acestui an. Ne uităm cu optimism la lunile rămase din 2020 şi ne dorim să ne atingem obiectivul de expansiune, să creăm noi locuri de muncă şi să deservim cât mai mulţi clienţi mulţumiţi,” a declarat Daniel Gross, director general Penny Market.

Planul de expansiune Penny Market pentru următoarea perioadă vizează deschiderea a 20-25 de magazine anual, astfel încât, în 2025, reţeaua să ajungă la 400 de spaţii deschise.

"Investiţiile din următorii ani includ şi deschiderea celui de-al patrulea centru logistic în regiunea Oltenia, precum şi lucrări de modernizare şi eficientizare a întregii reţele de magazine existente. Bugetul estimat pentru implementarea acestor proiecte, în următorii şase ani, se ridică la peste două miliarde de lei", precizează compania.

Pentru anul în curs, planurile Penny Market includ: investiţii în expansiune în conformitate cu certificarea de management energetic ISO 50001, extinderea colaborării cu producătorii români şi implicarea în activităţi de susţinere a comunităţilor şi de protejare a mediului.

De asemenea, începând cu 1 aprilie 2020, venitul minim net de intrare în companie a crescut la 2.100 de lei, ce include şi bonurile de masă. Tot în 2019, echipa s-a extins cu 340 de noi salariaţi, numărul total ajungând la 4.840 de angajaţi.

Penny Market a intrat pe piaţa din România din anul 2005. În prezent, 80% dintre furnizorii companiei provin din România.

Penny Market are trei centre logistice situate în localităţile Ştefăneştii de Jos, Turda şi Bacău. În prezent, reţeaua din România este alcătuită din 259 de magazine la nivel naţional şi o echipă dedicată formată din peste 4.800 de angajaţi.