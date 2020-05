Sorin Cîmpeanu răspunde atacului SNSPA: Remus Pricopie a lipsit 7 ani de la întâlnirile cu rectorii

După ce SNSPA l-a acuzat pe Sorin Cîmpeanu de incompatibilitate între funcția de deputat PNL și șef al Consiliului Național al Rectorilor, liberalul a răspuns la rândul său cu un atac la adresa rectorului SNSPA, Remus Pricopie:

„Despre cum traversează un rector deșerta vale a COVID-19

Profesorii universitari sunt angajati in mod firesc in viata publica, deoarece sunt voci realiste, cu experienta si expertiza in varii domenii. 10% dintre membrii actualului parlament sunt in același timp și cadre didactice universitare. Credem cu tarie ca forul legislativ al unei natiuni trebuie sa aiba cat mai multi oameni cu o pregatire academica solida.

Rectorii sunt cei care isi asuma responsabilitatea bunului mers al unei universitati. Nu intelegem de ce rectorii, prorectorii, decanii, prodecanii sau președinții de Senate universitare ar trebui sa fie discriminati si sa nu li se permita implicarea in viata cetatii, sub argumentul ca ar fi in conflict de interese. Legile si politicile publice sunt apanajul legislativului si al executivului. Mentionez aceasta “platitudine” pentru a sublinia cat de important este ca cei care sunt implicati in viata academica sa isi poata construi esafodajele decizionale pe care apoi sa le respecte. Venita de la o scoala de studii politice, acuza generală de politizare, este foarte greu de explicat.

Revenind la Comunicatul de presa by PR SNSPA, precizam ca rectorul SNSPA nu a participat la niciuna din cele 33 de intalniri ale CNR care au avut loc in ultimii 7 ani. Prin aceasta absenta, domnia sa a negat constant rostul acestui Consiliu cu rol consultativ la nivelul vietii academice, deși este definit prin lege drept principalul partener de dialog al MEC in domeniul invatamantului superior. Atunci cand nu esti de acord cu anumite decizii, respectul fata de egalii tai îți cere sa te exprimi cu decenta, iar nu sa treci la atacuri ad hominem.

Este surprinzator totusi, ca recomandarea CNR a fost atat de binevenita in 2015 pentru sustinerea domnului Pricopie ca sa faca parte din Danube Rectors Conference, prestigioasa initiativa de mare succes european. Chestiunea este si mai ciudata, atunci cand ne amintim de sustinerea sa pentru a fi reprezentant al CNR in International Association of Universities. Recunoasterea importantei CNR de catre SNSPA, ba chiar parteneriatul dintre acestea, a fost confirmat si in 2018, o data cu reuniunea ministrilor educatiei din Asia si Europa (ASEMME).

Intr-o perioada in care invatamantul preuniversitar si cel superior deopotriva traverseaza deserta vale a COVID 19, intelegem ca unii isi pierd echilibrul. Tocmai de aceea, imi reiau indemnul catre toti profesorii, rectori sau nu, la calm si responsabilitate, pentru a ne concentra maxim asupra modului in care se deruleaza finalul de an universitar si in care ne pregatim pentru o altfel de admitere si o altfel de paradigma educationala și de cercetare științifică”

