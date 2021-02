Cinci proiecte de legi depuse de parlamentarii PPU (social-liberal) au fost adoptate de Senatul României

Cinci proiecte legislative depuse de către parlamentarii umaniști în legislatura trecută au fost adoptate de Senat. Aceste proiecte urmează să fie dezbătute și votate în Camera Deputaților, care este și forul decizional.

Cele cinci proiecte umaniste adoptate în Senat sunt:

− Propunerea legislativă pentru înființarea Fondului de Solidaritate „Locuințe pentru tinerii români”, un proiect prin care se adresează tinerilor familiști, care doresc să acceseze un credit pentru o locuință, însă nu își permit să plătească avansul.− Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 406/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de Președinte al României, pentru ca beneficiile legii să nu se aplice persoanelor care au fost condamnate definitiv sau au avut calitatea de colaboratori ai fostei Securități.− Propunere legislativă pentru achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă, prin care unitățile de stat în care există consum (spitale, școli, penitenciare, etc.) să achiziționeze direct produse alimentare de la producătorii români.− Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii dialogului social, 62/2011. Proiectul aduce o serie de prevederi pentru armonizarea reglementărilor legale cu recomandările organismelor europene și cu deciziile Curții Constituționale, precum și restabilirea premiselor pentru un dialog social real, în avantajul reciproc al partenerilor implicați.− Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019. Mai exact, este vorba despre votul prin care românii s-au exprimat în favoarea interzicerii amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție, respectiv pentru interzicerea adoptării de Ordonanțe de Urgență în ceea ce privește infracțiunile, pedepsele și organizarea judiciară.În acest context, deputatul PPU (social-liberal) Grațiela Gavrilescu a declarat:„Sunt demersuri legislative prin care nu urmărim nimic altceva decât mai-binele românilor, întărirea aplicării legii și împlinirea voinței populare.Este momentul să ne îndreptăm și mai mult coloana vertebrală, să ne promovăm și să ne apărăm interesele și valorile naționale și să înțelegem cu toții că omul, sănătatea, educația lui, locul lui de muncă, hrana lui, casa lui, confortul și siguranța lui sunt obiectivele pentru care merită, pentru care trebuie să ne zbatem, ca oameni politici, la orice nivel ne-am afla!Iată de ce am certitudinea că proiectele noastre vor fi adoptate și în Camera Deputaților! Am încredere în buna-credință a colegilor mei și le mulțumesc, anticipat, pentru votul lor!”.Un al șaselea proiect care se referă la reintegrarea pensionarilor pe piața muncii, în domeniile în care au activat anterior pensionării și unde există deficit de forță de muncă, a fost respins de Senat, însă și în cazul acestuia Camera Deputaților va fi cea care va da votul final.