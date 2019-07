Cine câştigă din propulsarea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene?

Negocierile pentru principalele funcții din fruntea UE s-au încheiat, iar nominalizarea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene a părut să fie cea mai surprinzătoare. Este așadar interesant, potrivit unei analize din Deutsche Welle, de văzut cine are de câștigat din propulsarea sa în această funcție.

Deutsche Welle:

Pentru Germania? Pentru Europa? Pentru democraţie? Germania, se ştie, nu mai e ce-a fost. O talonează îndeaproape România, ale cărei trenuri depăşesc, pe ruta Timişoara-Mangalia, până şi întârzierile de coşmar ale companiei Lufthansa.

Dar ce-i al ei e-al ei. Are guverne de vis. Cu miniştri de vis ca Ursula von der Leyen. Care nu e Dăncilă, ci poliglotă. Nu se preface că n-ar înţelege că secţia specială de investigare a magistraţilor distruge independenţa justiţiei româneşti, prefăcând-o în bordel. Nu e nici Renate Weber, care a făcut totul spre a justifica în Parlamentul European masacrarea justiţiei şi a statului de drept românesc.

Cu atât mai puţin e Gabi Firea, Olguţa, sau Carmen-Găzara-Microfon-În Priză-Decât-Dan. În fine, spre deosebire de Merkel, May şi alţi europeni mari şi tari în UE, ca Macron, are, slavă Domnului, copii. Nu mai puţin de şapte. Ursula von der Leyen a bătut şi alte, remarcabile, recorduri. A supravieţuit cu măiestrie tuturor cabinetelor Merkel şi celor mai jenante scandaluri. Verdictul de nonplagiat pe care l-a smuls in extremis mai-marilor facultăţii de medicină din Hanovra ar putea să pară unora cel mai revoltător. Căci, spre deosebire de Kövesi, căreia i s-au găsit în teza de doctorat bube pe o întindere de 4% din lucrare, Ursulei von der Leyen i s-a permis să-şi păstreze titlul în ciuda unor ”erori” acoperind 20 la sută din doctorat. Şi totuşi s-au petrecut şi scandaluri mai grave în ministerele păstorite de ea.

În care a comis erori de judecată şi gestiune justificând indiscutabil şi oricând demiteri fără preaviz. Dar, mare scamatoare fiind, a scăpat. Pentru că, tenace, a ştiut să fie mereu simpatică şi lui Mutti şi poporului. În consecinţă, a reuşit de la mijlocul anilor 2000 încoace să fie constant ministru: ba al familiei, ba şef peste o armată germană care a devenit subiect major de glume amare pentru militari şi puţinii germani care nu consideră neapărat, ca Machiavelli, că dregătorii n-au a se preocupa decât de război, sau mai cu seamă de război, dar cred că o ţară e bine să se şi poată apăra. Eficient, evident.

Germania nu se poate în această clipă apăra. Bugetul ei militar e sub orice critică. În NATO fruntea economică a Europei e lanterna roşie. La fel, sau mai rea e starea armamentului german. Nici moralul trupei nu e la o înălţime mai ameţitoare decât genunchiul broaştei. Nişte contracte de consultanţă complet oneroase şi o navă-şcoală a cărei renovare a reclamat înzecirea devizului, precum şi scandaluri repetate privind extremismul politic al unor ofiţeri îi completează celei care ar fi vrut s-o moştenească pe Angela Merkel la şefia cancelariatului federal imaginea de politician ambiţios. Dar păgubos.

Păguboasă von der Leyen? Doar pentru alţii. Pentru ea e norocoasă. Şi vanitoasă. (Mai multe detalii AICI

Adevărul: