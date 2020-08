Cine este vinovat de situația epidemiologică din țară? Răspunsul premierului Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la B1 TV, întrebat cine se face vinovat de situația epidemiologică din țară, că la situația de azi ne-a condus momentul în care Guvernul a fost lipsit de pârghiile legale pentru măsurile privind infectații și contacții.

„Se și vede care e momentul. Momentul în care nu s-a mai putut lua nicio măsură asupra persoanelor infectate și asupra persoanelor rezultate din anchetele epidemiologice. Gândiți-vă că noi am avut trei săptămâni, aproape 5.000 de români care au fost diagnosticați ca fiind pozitivi, infectați cu coronavirus, asupra cărora nu am putut să luăm nicio decizie de tratare în spital, de tratare în izolare la domiciliu. Mai mult decât atât, pentru toate persoanele care au intrat în contact cu aceste persoane infectate, pentru care știți că procedura e de realizare a unei anchete epidemiologice și toți cei care sunt considerați persoane de contact în conformitate cu definiția OMS, asupra lor se dispune carantinare prin izolare la domiciliu, pentru a evita transmiterea virusului către cei cu care intră în contact. Am fost lipsiți complet de pârghia legală de a putea dispune măsurile de restrângere, de reducere a riscului de transmitere în comunitate.”, a spus premierul la B1 Tv.

Tăriceanu, prima reacție după ce PNL și USR au finalizat negocierile: 'Nu există așa-zisa alianță de dreapta'

„Atât cadrele medicale, cât și noi, în mesajele publice pe care le-am transmis, am transmis acest mesaj, dar până la urmă oamenii dacă pot să facă ce vor, depinde de propriul lor discernământ și de propria responsabilitate. Foarte mulți dintre ei s-au izolat la domiciliu, s-au tratat în izolare la domiciliu sau în alte locații. În schimb, au existat foarte mulți care n-au respectat aceste reguli, iar faptul că n-am putut să dispunem izolarea și pentru persoanele care au intrat în contact a crescut și mai mult riscul de răspândire a virusului. Vă repet, este vorba de 5.000 de persoane, dacă mai adăugăm o medie de 10 persoane de contact pentru persoanele infectate, deci au fost 50.000 de români care fie erau bolnavi, fie ar fi putut fi bolnavi și transmițători ai virusului, pentru care noi n-am putut să dispunem, din cauza deciziei Curții Constituționale și ritmului foarte lent în care s-a adoptat legea, nicio măsură. În condiții astea, vedeți că, totuși, pe ultima săptămână, pare că suntem pe un plafon, adică n-ar exista riscul să crească numărul de cazuri și tendința de creșterea. Dacă ne uităm la cum a evoluat epidemia în alte țări, tendința de creștere nu e o tendință de creștere liniară, ci e o tendință de creștere mai degrabă în progresie geometrică”, a mai declarat premierul.