Cine era soldatul ucrainean prizonier ucis de ruși după ce a strigat Slava Ucraina/ Un moldovean născut la Chișinău. Mesajul trimis mamei

Reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei au confirmat că soldatul din filmarea apărută online pe 6 martie este un luptător din batalionul 163 al brigăzii 119 separate de apărare teritorială a regiunii Cernihiv, Oleksandr Matsievskyi, relateaza Meduza.

Potrivit Direcției Forței de Apărare Militară „Nord” a Forțele Armate ale Ucrainei, la 30 decembrie 2022, Matsievskyi, împreună cu patru camarazi, s-a angajat în luptă cu forțele rusești în apropiere de Soledar.

Întăririle nu au reușit să pătrundă până la poziția lor din cauza focului continuu de mortiere și a focului puternic de arme de calibru mic, a precizat Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată.

Nu se cunosc mai multe detalii despre această bătălie, în special, cum anume a ajuns Matsievskyi prizonier de război. Camarazii săi de arme au fost fie uciși, fie au dispărut.

Oleksandr Matsievskyi a fost recunoscut de mama sa, de fiul său și de alți membri ai armatei.

Înainte de invazia rusă, Oleksandr Matsievskyi lucra ca electrician în Kiev. După începerea războiului, el s-a oferit voluntar pentru apărarea teritorială a orașului Nijin din regiunea Cernihiv.

Trupul curajosului soldat a fost predat familiei sale în cadrul unui schimb între Rusia și Ucraina în luna februarie. Rudele sale l-au identificat la morga din Kiev.

Anterior, forțele armate ucrainene au precizat un alt nume prizonierului de război care a fost executat.

@JoeNBC Joe, this is what Russian soldiers do to Ukrainian POW's.

His crime? Saying 'Slava Ukraine' over his freshly dug grave.

Then the Russians said 'Die Bitch.'

There can be no negotiating with people like this.

They can only be defeated.

WE SHOULD DO MORE NOW!!! pic.twitter.com/cQAcbxP6d1