Lovitură grea pentru Rusia: ONU certifică veridicitatea înregistrării soldatului ucis pentru că a strigat `Slavă Ucrainei`

”Avem cunoştinţă despre această înregistrare video publicată pe reţele de socializare care arată un militar ucrainean în afara luptei aparent executat de către forţe armate ruse. Pe baza unui examen preliminar, credem că înregistrarea video pare autentică”, declară AFP un purtător de cuvânt al OHCHR.

În această înregistrare video de aproximativ 12 secunde, apare un bărbat în uniformă militară dezarmat, fumând o ţigară.

Alt bărbat, care nu apare în cadru, îi spune unui camarad ”Filmează-l”.

”Slavă Ucrainei!”, îi replică ucraineanul, iar rafale îl seceră imediat.

Bărbatul din spatele camerei spune apoi, ”Crapă, nenorocitule”.

OHCHR precizează că a ”documentat numeroase încălcări ale dreptului internaţional umanitar al prizonierilor de război, inclusiv cazuri de execuţii sumare ale unor prizonieri de război ruşi şi ucraineni”.

”Anchete imparţiale şi eficiente este necesar să se desfăşoare cu privire la toate acuzaţiile, iar cei care se fac vinovaţi trebuie să dea socotează”, subliniază purtătorul de cuvânt.

Această înregistrare video devenită virală luni pe reţele de socializare, repostată de multe ori, iar forografii şi desene care îi aduc acestui militar şi patriotismului său.

Armata ucraineană a jurat marţi să-l răzbune pe militar.

”Potrivit unor date preliminare, defunctul este un militar din a 30-a Brigadă Mecanizată Tîmofii Mîkolaiovici Şadura”, au anunţat Forţele terestre ucrainene marţi, într-un mesaj postat pe Telegram.

Un purtător de cuvânt al Brigăzii, Anatoli Iavorski, a declarat AFP că militarul, în vârstă de 41 de ani, mobilizat în decembrie, era originar din regiunea Jîtormir, în partea central-vestică a Ucrainei.

Corpul militarului se află pe teritoriul ocupat de ruşi, iar identificarea sa ”definitivă” va fi posibilă doar după ce este recuperat şi experizat, a anunţat armata, în contextul în care presa a evocat identitatea altui bărbat.

@JoeNBC Joe, this is what Russian soldiers do to Ukrainian POW's.

His crime? Saying 'Slava Ukraine' over his freshly dug grave.

Then the Russians said 'Die Bitch.'

There can be no negotiating with people like this.

They can only be defeated.

WE SHOULD DO MORE NOW!!! pic.twitter.com/cQAcbxP6d1