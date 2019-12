Cine sunt noii șefi ai Jandarmeriei: mutările-fulger de la Interne

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat joi schimbarea conducerii Jandarmeriei:

Pleacă de la șefia Jandarmeriei generalul de brigadă Constantin Florea şi colonelul Grigore Ciauşescu. Cei doi - şeful şi adjunctul Jandarmeriei - urmează să revină la inspectoratele la care lucrau înaintea numirii

Noul șef al Jandarmeriei o să fie colonelul Bogdan Enescu, actual șef al Jandarmeriei Ilfov

Prim-adjunctul Jandarmeriei o să fie şeful jandarmilor români din Afganistan, Ionuţ Gabriel Câmpanu

„Am numit pe funcția de inspector general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliție Alexandru „Ioan Cuza”, are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române. A îndeplinit mai multe funcții în cadrul Jandarmeriei Române. În prezent, are funcția de inspector șef în cadrul Inspectoratului de Jandarmi a județului Ilfov și nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 august 2018”, a spus ministrul de Interne.

Demnitarul l-a ales în funcția de șef adjunct al Jandarmeriei Române pe colonelul Câmpanu Ionuț Gabriel.

„Am avut astăzi de ales între cine să fie prim-adjunctul domnului Eenescu Bogdan și am decis, având și experința recentă din această săptămână de a cunoaște jandarmii din Afganistan, să numesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. Ese vorba de domnul colonel Câmpanu Ionuț Gabriel, absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea de Interarme, promoția 1998, de 11 ani este în activitatea ministerului, în prezent ocupă funcția de adjunct al adjunctului șef al Inspectoratului de Jandarmi al județului Harghita, este șeful contigentului de jandarmi aflați în misiune internațională în Afganistan și în același timp este și consilierul Șefului statului major al Ministrului de Interne afgan. Deci are o recunoaștere profesională internațională, conduce acest contingent și consiliază un ministru din altă țară. Am considerat că îndeplinește toate criteriile pentru a reprezenta cu cinste Ministerul Afacerilor Interne, în conducerea Jandarmeriei Române”, a mai spus Vela.

