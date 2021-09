Cineasta neozeelandeză Jane Campion a asemănat mişcarea MeToo cu sfârşitul apartheidului

Apreciata regizoare neozeelandeză Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane după o pauză de 12 ani, le-a lăudat pe colegele ei de breaslă care au câştigat o serie de premii importante în ultimul an şi a spus că mişcarea MeToo seamănă cu "sfârşitul apartheidului" pentru femei, informează Reuters.

Jane Campion, care a prezentat noul ei film, "The Power of The Dog" la Festivalul de la Veneţia, joi, le-a elogiat pe două dintre colegele ei de breaslă, Chloe Zhao - al cărei film "Nomadland" a câştigat Leul de Aur la Veneţia 2020 şi, apoi, trei premii Oscar - şi Julia Ducournau, care a câştigat trofeul Palme d'Or la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes, potrivit agerpres.ro.

"Aceste fete se descurcă foarte bine", a declarat într-o conferinţă de presă Jane Campion, prima regizoare din lume care a fost recompensată cu trofeul Palme d'Or la Cannes cu filmul ei din 1993 "The Piano".

"Tot ce pot să spune este că de când a apărut mişcarea MeToo, simt un fel de schimbare a vremurilor. Este ca şi cum ar cădea Zidul Berlinului sau s-ar produce sfârşitul apartheidului pentru noi, femeile", a adăugat cineasta neozeelandeză.

Jane Campion, în vârstă de 67 de ani, a ecranizat o poveste despre machism şi răzbunare, plasată în 1925 în Montana şi bazată pe un roman scris de Thomas Savage, cu ocazia primului ei lungmetraj regizat după "Bright Star", o dramă biografică din 2009 despre poetul John Keats, şi după mai mulţi ani în care a regizat seriale de televiziune.

Filmul "The Power of The Dog", filmat în totalitate în ţara natală a regizoarei Jane Campion, Noua Zeelandă, îl are în rolul principal masculin pe Benedict Cumberbatch, care interpretează personajul Phil Burbank, proprietarul plin de cruzime al unei ferme care decide să o terorizeze pe Rose, noua soţie a fratelui lui, precum şi pe fiul pasionat de cărţi al acesteia.

Benedict Cumberbatch spune că atitudinea toxică a personajului său faţă de Rose, interpretată de Kirsten Dunst, este rezultatul educaţiei primite de Phil în copilărie şi al fricii lui de a nu-şi pierde autoritatea după sosirea tinerei femei în ferma familiei sale.

Starul britanic a mai spus că în timpul filmărilor s-a scufundat total în universul personajului său. Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst - al cărei rol a fost amplificat în film în comparaţie cu cartea originală - abia se salutau la sosirea pe platoul de filmare, pentru a putea să menţină acea atmosferă densă şi antagonistă care caracterizează întregul film.

"Eu şi Benedict nu ne vorbeam deloc pe platoul de filmare. Ne simţeam mereu vinovaţi când ne spuneam doar "Salut, salut", apoi ne ţineam la distanţă", a dezvăluit Kirsten Dunst.

Filmul regizat de Jane Campion, a cărui lansare a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus, este unul dintre cele două titluri produse de Netflix şi selectate în competiţia oficială de la Veneţia. Cealaltă producţie Netflix din competiţie este "The Hand of God", regizată de Paolo Sorrentino.

Ambele pelicule au fost invitate la Festivalul de la Cannes, însă regizorii lor au optat pentru Veneţia, unde, spre deosebire de festivalul francez, organizatorii nu impun filmelor care concurează pentru trofeul principal, Leul de Aur, să fie mai întâi lansate în cinematografe.

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 1-11 septembrie.