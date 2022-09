Cineastul spaniol Pedro Almodovar a decis să abandoneze realizarea A Manual for Cleaning Women cu actriţa australiană Cate Blanchett

Celebrul cineast spaniol Pedro Almodovar a decis să abandoneze realizarea "A Manual for Cleaning Women" cu actriţa australiană Cate Blanchett, care ar fi trebuit să fie primul lungmetraj în engleză din cariera sa, a confirmat miercuri fratele său, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

"Pedro Almodovar abandonează proiectul care va continua cu Cate Blanchett", a scris pe Twitter Agustin Almodovar, care conduce împreună cu fratele lui casa de producţie El Deseo.

Deadline Hollywood afirma că cineastul spaniol "a ajuns la concluzia că nu era pregătit să abordeze un astfel de proiect monumental în limba engleză". Fără a oferi mai multe detalii cu privire la motivele acestei decizii, aceeaşi presă americană a indicat că căutarea unui nou regizor este "în curs de desfăşurare".

"A fost o decizie foarte dureroasă pentru mine", a spus Almodovar pentru Deadline. "Visam să lucrez cu Cate atât de mult timp” dar "din păcate nu mă mai simt în stare să regizăm pe deplin acest film", care este o adaptare a cărţii de nuvele a americancei Lucía Berlín, "Handbook for Women of housework".

Câştigătoarea de două ori Oscar, Cate Blanchett, în vârstă de 53 de ani, care a primit sâmbătă seara cel de-al doilea premiu pentru actorie al carierei ei la Veneţia pentru rolul dirijoarei din "Tár" al lui Todd Field, produce ceea ce urma să fie primul lungmetraj în limba engleză. de Almodovar prin compania sa Dirty Films.

"Îl cunosc pe Pedro de douăzeci de ani şi am vorbit de mult despre posibilitatea de a lucra la un proiect", a mărturisit ea la începutul anului, în marja galei Goya a Academiei Spaniole de Cinema.

Cineastul spaniol în vârstă de 72 de ani, care a câştigat două premii Oscar pentru filmele sale "All About My Mother" şi "Talk to Her", a realizat primul său film în limba engleză în 2020, un scurtmetraj de 30 de minute ("The Human Voice") cu actriţa britanică Tilda Swinton.