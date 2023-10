CIO intenționează să înființeze Jocurile Olimpice Esports

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) intenţionează să înfiinţeze Jocurile Olimpice Esports, a anunţat sâmbătă preşedintele acestei organizaţii, Thomas Bach, în cadrul celei de-a 141-a Sesiuni CIO de la Mumbai.

"Am cerut noii noastre comisii CIO dedicate Esports să studieze crearea Jocurilor Olimpice", a afirmat Bach, conform Agerpres.

Conducătorul mişcării olimpice a indicat că trei miliarde de persoane practicante de Esports şi jocuri video în întreaga lume.

Conforme estimărilor, este 500 de milioane dintre aceste persoane sunt interesate specific de Esports, care acoperă sporturile virtuale şi simulările sportive."Ceea ce este şi mai relevat pentru noi este că majoritatea dintre ei au sub 34 de ani", a subliniat preşedintele CIO."În 2021, CIO a dezvoltat Olympic Virtual Series. Acesta a fost primul proiect pilot al CIO în domeniul Esports", a amintit Thomas Bach."Pe baza lecţiilor învăţate din aceste serii, am lansat apoi Olympic Esports Week în Singapore, la începutul acestui an. Am reunit cu succes comunităţile olimpice şi cele de Esports", a adăugat responsabilul german.Incluzând calificările, Olympic Esports Series a atras peste 500.000 de participanţi, generând peste şase milioane de vizionări live în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 34 de ani."Este un început promiţător. Dar aceasta este doar începutul. Este la fel ca în toate sporturile, după un start promiţător, cursa adevărată urmează să vină", a mai spus Thomas Bach.