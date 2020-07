Haos în Grecia - Ciocniri violente în fața Parlamentului de la Atena! Ce-i nemulțumește pe protestatari / VIDEO

Parlamentul grec a aprobat joi un proiect de lege prin care reglementează demonstraţiile de stradă. Mii de oameni s-au adunat şi au mărşăluit spre centrul Atenei pentru a denunţa noua lege, informează Mediafax.

Legea a fost introdusă de guvernul conservator al Greciei, în încercarea de a reglementa demonstraţiile stradale. Acestea ar fi una dintrea cauzele care afectează comerţul, au motivat guvernanţii.

Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat să protesteze în faţa Parlamentului. Unii dintre ei au devenit violenţi şi au aruncat cu cocktailuri Molotov în poliţie, iar forţele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene.

Proiectul de lege prevede numirea unui ofiţer de legătură, restricţii sau interdicţii directe dacă autorităţile consideră că demonstranţii ameninţă siguranţa publică şi mai prevede că organizatorii protestelor răspund în mod direct pentru pagubele provocate de protestatari.

Noua legislaţie a fost aprobată de 187 de parlamentari din numărul total de 300.

Protestele stradale sunt frecvente în Grecia din cauza crizei şi mai ales din cauza măsurilor de austeritate adoptate, relatează Reuters.

Today's scenes from Panepistimiou Street in #Athens, show cops planting weapons at protesters. pic.twitter.com/OKY52jhuJu