Ciolacu, despre o candidatură a lui Geoană la alegerile prezidențiale: 'Să ne caute dacă vrea'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a invitat miercuri pe fostul lider al partidului, Mircea Geoană, să își caute foștii colegi dacă vrea să beneficieze de susținerea social-democraților în cazul în care va candida la prezidențiale pentru a doua oară.

Întrebat cum comentează faptul că Mircea Geoană, actualmente secretar general adjunct NATO, este pe primul loc în anumite sondaje de opinie despre prezidențiale, președintele PSD a răspuns: „Vă invit la PSD, am biroul plin (de sondaje, n.red.). Nu vreau nici să jignesc pe cel din sondaj, nici pe cel care a făcut sondajul, nici să-l comentez in vreun fel, am și eu sondaje cum are și PNL sondaje”.

Pe ce loc e Geoană în sondajele PSD?, a fost întrebat Ciolacu. „O să vă anunț când o să simt nevoia”, a răspuns liderul PSD. Acesta a spus că Geoană „a plecat din PSD, și-a făcut alt partid”, cu referire la partidul PSRo înființat de Geoană după excluderea sa din partid în 2011.

Ciolacu a spus că Geoană, dacă vrea să candideze cu PSD în spate la prezidențiale, „să ne caute”. „Eu sunt ori la Palatul Victoria, ori la Kiseleff și am acelasi număr de telefon”, a completat liderul social-democrat.

Despre un eventual candidat comun PNL-PSD la prezidențiale, Ciolacu a spus: „Nu exclud nimic. Acum ce vreți, un breaking news că Ciolacu vrea candidat comun cu PNL la prezidențiale? Nu am discutat”.

Mircea Geoană ia în calcul o nouă candidatură la prezidențialele din acest an, după ce în 2009 a pierdut în turul 2 în fața lui Traian Băsescu, doar dacă nu va continua activitatea în cadrul NATO.