Ciolacu, către PSD-iștii nervoși pe listele comune cu PNL: 'Mai puțin contează dacă ai 1-2 europarlamentari în plus' (video)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la DCNews, că pentru social-democrați e mai importantă stabilitatea țării decât obținerea a 1-2 mandate suplimentare de europarlamentari, răspunzând astfel nemulțumirilor activului de partid care nu este de acord cu participarea PSD și PNL pe listă comună.

„Știu teoria că dacă PSD și PNL mergeau separat ar fi câștigat cu 1-2 mai mulți europarlamentari. De obicei, ca să fie și întărâtat și activul de partid al PSD, că PSD a pierdut și doi europarlamentari prin această alianță, că s-a vrut salvarea PNL-ului. Nu știu dacă e adevărat, PSD a stat mai rău decât stă acum PNL și și-a revenit. Ce facem pe viitor? Am avut o stabilitate politică. Vrem să schimbăm premieri an de an? Vrem să schimbăm sute de miniștri? În Germania CDU și S&D au avut același ministru la Transporturi timp de 17 ani. În ce direcție vrem? Va crește nivelul de trai, scade inflația, se vor da pensiile, salariile, de muncă numai cine nu vrea nu are de muncă în România la câte șantiere sunt. Eu cred că mai puțin contează dacă ai 1-2 europarlamentari mai mult, mai importantă e stabilitatea politică a României”, a declarat Ciolacu.