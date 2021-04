Marcel Ciolacu, după acordul din coaliție: 'Din acest moment, premierul a devenit Pisi-Cîțu, trebuie să ceară voie să semneze'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a apreciat miercuri, dupa actul aditional semnat de liderii coalitiei la protocolul de guvernare, ca premierul Florin Citu trebuie de acum inainte sa rasfoiasca acordul ca sa fie sigur ca are voie sau nu are voie sa semneze ceva.

„A fost o criza de pubertate politica. Partide imature au pus orgoliile mai presus de interesele romanilor. Singura schimbare notabila a fost faptul ca prerogativele conferite de Constitutie premierului au fost schimbate cu un acord al unei coalitiei. Cu alte cuvinte, din acest moment asa-zisul premier a devenit acum Pisi-Cîțu, pentru ca inainte de a semna ceva trebuie sa rasfoiasca acordul coalitiei sa vada daca are voie sau nu are voie. Daca nu are voie, trebuie sa ii roage frumos pe presedintii coalitiei sa îi dea voie sa semneze”, a declarat Marcel Ciolacu.