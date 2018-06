Ciolacu, despre impactul indemnizaţiilor pentru aleşii locali: Este atributul Guvernului; aplicarea, de anul viitor

Impactul bugetar pentru indemnizaţiile primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se va calcula de către Guvern, urmând ca legea să fie aplicată de anul viitor, a declarat, miercuri, preşedintele Comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, deputatul PSD Marcel Ciolacu.

"Astăzi s-au votat indemnizaţii, pensii speciale nu. Sunt indemnizaţii, sunt solicitările de la Asociaţia Comunelor şi Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România. Impactul bugetar pentru acoperirea acestor indemnizaţii urmează să fie făcut de către Ministerul Finanţelor. Nu este atributul Parlamentului să calculeze impactul, este atributul Guvernului. Noi nu am făcut un amendament la o lege care era în vigoare şi să vin cu impact şi să justific în timp real. Este vorba de aplicarea ei de anul viitor, iar Guvernul are obligaţia pe legile date de către Parlament să calculeze aceste sume şi să le pună la dispoziţie. Cred că atributul Parlamentului este de a face legi, aşa a considerat oportun comisia şi aţi văzut votul, a fost un singur vot împotrivă, în rest toate forţele politice - UDMR, PSD, PNL, PMP - au fost de acord", a precizat Ciolacu, după ce s-a dat raportul de admitere pe proiectul privind Codul administrativ, conform agerpres.ro În context, deputatul social-democrat Ion Călin a afirmat că impactul bugetar se va calcula pornind de la cele 1.260 de funcţii care pot să intre în plată - primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene."Se calculează din 1992 până astăzi, pentru că această prevedere am reglementat-o să înceapă cu primele alegeri libere, în 1992, să nu existe o discriminare", a explicat acesta.Potrivit lui Călin, media indemnizaţiilor pentru aleşii locali este de 800 de lei."Este media de 800 de lei, începând cu primarii de comune, de categoria a treia, care vor avea cam 500 şi ceva. Cei cu un mandat la comunele mici - 560 de lei, cei de la comunele sau oraşele mari sunt 1.200 - 1.300 de lei. Media e 800. Asta este solicitarea primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor - reşedinţe de judeţe. Aceste incompatibilităţi sunt valabile pentru ei din momentul când au candidat şi au fost aleşi, când nu mai au dreptul la niciun fel de activitate privată. Fiind încadraţi în categoria demnitari, nu au avut voie niciodată la sporuri de vechime sau la alte sporuri la care funcţionarii din subordine au avut dreptul", a afirmat deputatul social-democrat.Preşedintele comisiei, Marcel Ciolacu, a anunţat că proiectul de Cod administrativ urmează să intre la vot în Senat luni."S-a creat, totuşi, un echilibru în acest Cod care urmează la vot luni în Senat. Pe urmă vom avea o săptămână de amendamente pentru Camera Deputaţilor şi o să intre din nou în procedura normală", a mai precizat Ciolacu.