Ciolacu dezvăluie ce știa înainte de decizia privind Roșia Montană: 'Am devenit un fel de lupul de pe Wall Street'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică seara, că nu a avut nicio informaţie oficială cu privire la rezultatul procesului Roşia Montană şi nu a discutat cu avocaţii despre acest subiect.

Premierul a fost întrebat, într-o emisiune la Digi 24, de unde a avut informaţia că România va pierde procesul Roşia Montană.

"Nu am avut nicio informaţie oficială. Eu nu am discutat cu avocaţii. Mai mult, avocaţii nu ar fi avut dreptul să îmi dea vreo informaţie. Cel care a angajat avocaţii este Ministerul Finanţelor. Dar eu să ajung la dumneavoastră în emisiune, după ce nu am dormit înainte de sentinţă câteva nopţi, după ce am stat cu ministrul de Finanţe, după ce m-am dus la guvernatorul Băncii Naţionale, după ce am vorbit cu preşedinţii celor mai importante bănci europene, ce se întâmplă cu România dacă pierde acel proces, şi am avut vreo două - trei scenarii în funcţie de sumă. Vă reamintesc că suma solicitată era de 6,7 miliarde de dolari. Am avut aceste discuţii. O echipă profesionistă de avocaţi a reuşit o minune, să câştige acest proces pentru România şi acum eu, după ce România a câştigat procesul, eu, prim-ministrul, am devenit un fel de "lupul de pe Wall Street (numele unui film despre bursa de la New York, n.r.)", am devenit cel mai mare jucător de pe Wall Street. Tranzacţiile au fost în jur de 2 milioane de dolari", a susţinut Marcel Ciolacu.

El a spus că s-a pregătit "de ce este mai rău" cu privire la acest proces.

"Că au fost decizii proaste înaintea mea, luate de anumiţi premieri? Da. Au fost atenţionări din partea avocaţilor să nu ia acele decizii pentru că dăunează României? Da. Eu am promis că vor şti românii adevărul. După decizie vom scoate toate documentele şi le vom arăta românilor - care, când au luat deciziile", a afirmat premierul Marcel Ciolacu.