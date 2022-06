Marcel Ciolacu, despre `tensiunile` din PSD București: `Eu categoric o susțin pe doamna Firea`

Președintele PSD Marcel Ciolacu a ținut azi să clarifice speculațiile lansate în anumite zone media privind așa-zise tensiuni între conducerea PSD București și conducerea centrală a partidului. El a susținut în declarații făcute presei că nu există nici un fel de tensiuni că toate alegațiile sunt doar speculații și că el o susține pe Gabriela Firea la conducerea filialei de București a PSD.

Redăm declarațiile:

Marcel Ciolacu, președinele PSD: Am spus colegilor sa venim la CPN sa declansam alegeri in toate judetele unde s-au castigat consiliile judetene si primarii municipiilor resedinta de judet, ramanand celelalte sa intre intr-o zona de reorganizare. Nu exista si nu a fost o discutie in ceea ce o priveste pe doamna Firea.

Reporter: Personal Gabriela Firea are sustinerea dumneavoastra?

Marcel Ciolacu, președinele PSD: Din acest moment categoric. A avut sustinerea mea si la Congres pentru a fi una dintre cei doi prim-vicepresedinti.

Reporter: Ca sa intelegem exact, vor fi organizate alegeri in organizatiile acolo unde ...

Marcel Ciolacu, președinele PSD: Unde au castigat alegeri.

Reporter: Pai si cei care au pierdut alegeri si sunt in fruntea organizatiei.

Marcel Ciolacu, președinele PSD: Intram intr-o perioada de reconstructie a acelor organizatii.

In acest moment eu categoric o sustin pe doamna Firea. Multumesc mult!