Ciolacu îl compară pe Piedone cu fiul său: Îi creez oportunități, el decide

Premierul Marcel Ciolacu a decis să se exprime metaforic atunci când a fost întrebat dacă a încercat să îl determine pe Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

Ciolacu l-a comparat pe Piedone cu fiul său

"Eu nu îndemn pe nimeni, fiecare dintre noi decidem ce avem de făcut. Fiului meu îi creez oportunități, ăsta e rostul meu de tată. Decizia îi aparține fiului meu. Atâta tot. Cred că uităm, aici are dreptate doamna Gabriela Firea. Noi îi uităm din ecuație pe bucureșteni. Ei decid. S-a dus vremea când politica se decidea într-un birou și pe urmă apăreau imagini. Eu am vorbit ce e mai bine pentru bucureșteni, un proiect, o viziune cu Gabriela Firea, cu Daniel Băluță. Sunt covins că și domnul Piedone are locul în această construcție", a spus Ciolacu.

Sorin Grindeanu spune că locul lui Piedone e în echipa PSD

„În acest moment, nu e un secret că e un bazin electoral de stânga la București care pare a fi accesat și de către dna Firea și de către dl. Piedone. Soluția adoptată de noi, aceea de a candida dna. Firea, ne dă o anumită siguranță că votanții de stânga, într-o proporție covârșitoare, merg către candidatul nostru, Gabriela Firea. Dar, anticipând, o bătălie extrem de strânsă între acești contracandidați șu atunci va conta fiecare procent. E normal să avem un dialog cu toți cu care putem avea un dialog. Dacă președintele partidului a făcut acest apel, cine sunt eu să-l contrazic? Vorbim de un bazin electoral de stânga, vorbim de doi oameni care își iau voturile în principal din acest bazin și vorbim de maximizarea șanselor”, spune Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a făcut, marți, un apel către Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorul 5 și candidat la Primăria Capitalei, și i-a cerut acestuia să renunțe la orgolii și să se așeze la masa discuțiilor pentru a face „ce este cel mai bine pentru București”.