VIDEO Marcel Ciolacu vrea să iasă din politică în 2033

Liderul PSD Marcel Ciolacu (53 de ani) a declarat sâmbătă, la Digi24, că „sub nicio formă” nu vrea să mai facă politică după ce împlinește vârsta de pensionare de 65 de ani.

Întrebat când crede că se va retrage din politică, șeful PSD a răspuns: „Sper sa am maturitatea de a nu ma tine ancorat. La 65 de ani stiu ca avem dreptul sa ne pensionam. Sub nicio forma nu o sa depasesc aceasta varsta. Poate imi las timp sa mai fac si altceva in viata, nu numai politica. Imi gasesc alte obiective in viata”.

Ciolacu a spus că „una dintre posibilități”, după ce iese din politică, este să se implice în avocatură.