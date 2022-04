Video - Marcel Ciolacu spune că nu sunt motive pentru o remaniere în PSD

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, că nu are ce să reproșeze garniturii de miniștri social-democrați, în contextul în care se vorbește la PNL de o remaniere guvernamentală.

Întrebat dacă vor fi remaniați și miniștri PSD, liderul formațiunii a spus: „Nu, nu am avut o discutie nici cu premierul si nici in interiorul partidului. Avem o evaluare la partid, cu aparitiile, monitorizari, e ceva normal sa avem acest lucru, cu urmarirea programului de guvernare, fiecare ministru ce avea de facut si ce a indeplinit, dar nu a fost o discutie pana acum (de remaniere). In acest moment eu nu am ce sa reprosez niciunuia dintre ministrii PSD. La oricare doriti putem vorbi in detaliu, de la dl Chesnoiu la dl Romascanu, nu sunt probleme”.