Cioloș le bate obrazul celor de la ISU: 'Să le fie rușine că nu m-au informat despre existența filmului de la Colectiv'

Dacian Cioloș a afirmat, duminică, la Brașov, că ISU a mințit Guvernul, deoarece nu a informat despre existența filmului apărut recent cu tragedia de la Colectiv. El susține că dacă vedea acest film în 2015 l-ar fi dat afară pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență, anunță MEDIAFAX.

„Ați văzut toată discuția reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Să le fie rușine celor din ISU care au mințim primul-ministru, pentru că nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din corpul de control că ar putea exista acest lucru. Era obligația lor să vină și să prezinte acest film. Știți că la vremea respectivă, când a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat și m-am gândit, pentru că am zis totuși că omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenții de urgență în România și l-a creat foarte bine și profesional. Dar cu lucrurile și elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aș fi știut de lucrurile acestea, m-aș fi gândit și aș fi avut cu totul o altă abordare în privința lui Raed Arafat”, a spus Dacian Cioloș, la Brașov.

Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defilează, Dăncilă se menține. Dan Barna gâfâie după ancheta Rise Project

Liderul PLUS a susținut că nu mai crede în capacitatea lui Raed Arafat de a conduce Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului, sentimentul meu este că acest sistem ISU nu funcționează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă e zăpăceală. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil să nu ai protocoale și dacă le ai să nu le respecți. Cred că trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competența pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru”, a adăugat Cioloș.

Reprezentanții IGSU au reacționat după criticile primite în urma filmării Colectiv și au precizat că salvatorii au fost supuși unei presiuni publice uriașe și sunt acuzați pe nedrept de ascunderea unor probe, însă nu trebuie uitate eforturile depuse de pompieri zilnic.

Un filmuleț publicat recent de jurnaliștii Libertatea arată modul haotic în care au acționat echipajele ISU, iar Raed Arafat a precizat că nu știa de existența inregistrării. Nici procurorii nu au știut de existența filmării, pe care ulterior au solicitat-o de la ISU.

În urma vizionării filmului, Parchetul General a trimis procurorilor militari cauza pentru a-i ancheta pe salvatori.

Dacian Cioloș a deținut funcția de premier din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017. Astfel, el a venit la conducerea Guvernului imediat după incendiul de la Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.