Cioloș le răspunde CÂRCOTAȘILOR care spun că a primit funcții fără să candideze VREODATĂ

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a vorbit despre modul în care și-a clădit cariera. El le-a răspuns celor care spun că mereu a primit funcții și nu a fost nevoit să candideze. Cioloș spune că nici nu-și punea problema să candideze pentru funcțiile avute, dar acum își depune candidatura.

„E firesc ca la primele alegeri ale PLUS să punem ce-i mai bun pe masă pentru români. Eu am fost de multe ori acuzat că am avut funcții, dar n-am avut curaj să candidez. Nu mi-am pus problema să candidez, dar acum de la primele alegeri mi-am zis că îmi voi depune candidatura. Cu experiența din ultimii ani știu ce vorbesc. Dacă sunt candidat nu înseamnă că plec din România. Proiectul meu politic e România: fie la Parlamentul European, fie în Guvernul României sunt lucruri de făcut. Rămân dispobibil pentru ce-i de făcut în România”, a spus președintele PLUS, Dacian Cioloș, în emisiunea România 9, realizată de Ionuț Cristache la TVR.