Cioloș nu exclude guvern minoritar USR: Acum o să vedem dacă PNL și UDMR sunt responsabile

Candidatul de premier, Dacian Cioloș (USR), a declarat miercuri după discuția cu liderii PNL și UDMR că nu are intenția de a renunța la mandatul primit și că nu este exclus ca USR să-și asume o guvernare minoritară, poate chiar monocoloră, pentru a trece țara prin iarnă. El a adăugat că acum se va vedea dacă PNL și UDMR sunt partide responsabile.

„Trebuie sa oferim un guvern cu solutii concrete cat mai repede. Am prezentat o parte din program cu solutii pentru tinerea sub control a preturilor la energie si tinerea sub control a situatiei pandemice. Am avut reactii pozitive, as zice, fata de propunerile facute.

Asteptam acum decizia PNL si UDMR daca sunt gata sa inceapa negocierile. E important acum sa vedem in ce masura isi asuma PNL si UDMR aceasta responsabilitate de a oferi un guvern Romaniei. Am auzit din ambele parti ca formula viabila si cea mai realista acum este intre cele trei partide. Eu am fost foarte clar ca pentru noi nu exista alta formula de majoritate, nici cu PSD nici cu AUR. Acum e vorba de asumarea responsabilitatii lor. Vedem daca PNL e responsabil - nu au mers cu propunere de premier, dar pot vota un premier propus de Klaus Iohannis”, a declarat Cioloș.

Întrebat dacă s-ar retrage ca să propună PNL premier: „Eu am un mandat deocamdata. Trebuie sa duc la capat acest mandat. Daca PNL si-ar fi dorit sa faca propunere de premier, puteau sa o faca. Deocamdata raspunsul lor trebuie sa fie legat de propunerea de premier facuta de presedintele Iohannis. Hai sa vina o propunere de la PNL. Noi aseptam de saptamani o propunere de la PNL. Daca vor veni astfel de propuneri le vom discuta.

Întrebat dacă este posibil un guvern minoritar USR: `Nu excludem, dar pentru asta trebuie decizie si vot in conducerea partidului'