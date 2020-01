Cioloş profită de funcţia europeană pentru a-i da ordine lui Orban: 'Dintre prioritățile pe care le-am discutat, prea puține au fost atacate frontal'

Dacian Cioloş anunţă că a avut miercuri, la Bruxelles, o discuţie cu premierul Ludovic Orban, din postura de preşedinte al grupului Renew din Parlamentul European. Cioloş a profitat însă de această situaţie pentru a-i face agenda internă premierului Orban, căruia i-a reproşat că nu s-a ţinut de cuvânt în privinţa angajamentelor luate înainte de învestire. Liderul PLUS vorbeşte despre sprijinul parlamentar acordat, chiar dacă partidul său nu are niciun parlamentar.

"Am avut azi o întâlnire cu premierul Ludovic Orban, care se află la Bruxelles pentru mai multe discuții cu conducerea Comisiei Europene și cu șefi ai grupurilor politice din Parlamentul European. Sunt întâlniri importante pentru care l-am felicitat pe prim-ministrul Orban, pentru că în acest fel reconectează Guvernul României la dezbateri europene esențiale despre cadrul financiar multianual al UE și la oportunitățile de finanțare cu bani europeni pentru proiectele din țară în noul context al BREXIT, al Pactului Verde și ambiției UE de a investi tot mai consistent în digitalizare.

Am trecut însă și prin câteva teme interne pe care eu, PLUS și Alianța USR PLUS le considerăm urgente și pe care le-am mai discutat în decembrie.

Dintre prioritățile pe care le-am discutat cu Orban la sfârșitul anului trecut, prea puține au fost atacate frontal de Guvernul PNL.

Până acum, s-a bătut pasul pe loc asupra alegerilor locale în două tururi și a alegerilor parlamentare anticipate, iar despre schimbarea legilor electorale pentru suplimentarea numărului de parlamentari pentru diaspora nu am mai auzit nimic. În discuția de azi, Ludovic Orban a fost clar în favoarea alegerilor în două tururi și a alegerilor anticipate, iar acest lucru este îmbucurător, de-acum așteptăm acțiune politică decisivă în acest sens.

Secția specială pentru magistrați nu a fost desființată, ci s-a citit în Guvern un Memorandum despre statutul acesteia care nu are niciun impact legislativ.

Nu avem încă un calendar clar pentru desființarea sau impozitarea drastică a pensiilor speciale cum nu este deloc satisfăcătoare distribuția banilor pentru investiții în infrastructura mare - autostrăzi, căi ferate și spitale.

Sprijinul nostru pentru Guvernul Orban a fost condiționat de aceste priorități acceptate de altfel de premier înainte de a fi votat în Parlament și așteptăm urgentarea luării unor decizii în acest sens", scrie Cioloş pe Facebook.