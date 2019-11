Cioloş se urcă pe valul succesului lui Iohannis: Alianţa USR-PLUS trebuie să colaboreze cu PNL la locale şi pentru parlamentare anticipate

Eurodeputatul Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, în felicită pe Klaus Iohannis pentru victoria obţinută în alegeri şi solicită discuţii între Alianţa USR-PLUS şi PNL pentru organizarea de alegeri anticipate şi chiar de stabilirea unor alianţe locale cu scopul de a înlătura primarii PSD.

"Felicitări vouă, tuturor celor care ați ieșit ieri la vot!

Prin votul vostru, ați hotărât, într-o proporție covârșitoare, că într-o perioadă tulbure la nivel internațional România rămâne profund atașată valorilor europene și transatlantice. Și asta, împotriva unui întreg aparat de propagandă care a încercat din răsputeri, în ultimii ani, să ne deturneze de pe acest drum.

Felicitări vouă, românilor din Diaspora! Prin mobilizarea voastră fără precedent ați arătat cât de mult vă pasă de țară și cât de mult vă doriți o Românie modernă.

Felicitări președintelui Klaus Iohannis pentru rezultat. A venit vremea să construim împreună România pe care oamenii și-o doresc și la care și noi visăm.

E momentul ca forțele politice care doresc modernizarea României, care vor să întărească rolul țării în Uniunea Europeană să colaboreze pentru ca votul vostru din 26 mai și cel din turul întâi și din turul doi al alegerilor prezidențiale să nu se piardă.

Țara are nevoie de reforme urgente, iar pentru realizarea lor noi, Alianța USR PLUS, trebuie să începem rapid discuțiile cu PNL pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Ne trebuie un nou Parlament, care să își asume schimbarea în bine a României. Sperăm ca lucrul acesta să îl înțeleagă și reprezentanții celorlalte partide din Parlamentul actual.

PSD a fost învins, dar încă are pârghii prin care poate frâna dezvoltarea și modernizarea țării. De aceea este important să înlăturăm PSD de la conducerea administrațiilor locale. Alianța USR PLUS are în vedere o colaborare cu PNL acolo unde acest lucru ne poate ajuta să promovăm candidați de valoare și să trimitem PSD în opoziție. Ideal ar fi să modificăm legea, astfel încât primarii și președinții de consilii județene să fie aleși în două tururi de scrutin.

Prin votul vostru, ne-ați transmis foarte clar ce vreți. De acum înainte, ca oameni politici responsabili, trebuie să arătăm că am înțeles și că prețuim cum se cuvine votul acesta", scrie Cioloş pe Facebook.