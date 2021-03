Ciprian Șerban, deputat: PNL-USR PLUS-UDMR decide cine trăiește și cine moare în România

Nu mai este pentru nimeni niciun secret că actuala coaliție de dreapta PNL-USR PLUS-UDMR guvernează strict în interesul ei politic și nu al oamenilor, susține deputatul PSD, Ciprian Șerban, pe pagina sa de Facebook.

”Martorul indiscutabil este însăși gestionarea problemelor ridicate de pandemia cu care ne luptăm de mai bine de un an de zile.

Ultima mărturie: decizia de a aplica starea de carantină unei localități. Timișoara se revoltă, Bucureștiul, chiar dacă depășește 6 cazuri la mia de locuitori, se mai gândește. În funcție de ce intră sau nu o localitate în carantină?

Concluzia este că nu există criterii epidemiologice pentru instituirea carantinei! Decizia se ia strict prin vot politic, după cum le convine sau nu, unor oameni numiți de partid și nu la recomandarea specialiștilor! Nu se ia după criterii obiective, foarte bine stabilite, care să fie respectate prin lege.

Oamenii mor, deciziile se iau haotic, iar autoritățile mint populația aproape în fiecare zi, manipulând cifre și informații în funcție de cum dictează interesul politic! Așa este gestionată pandemia în România!

De ce membrii Comitetelor pentru Situații de Urgență Județene și ai Comitetului Național pentru Situații de Urgență sunt numiți politic? Pentru că Regulamentul cadru al acestor comitete spune, negru pe alb, că deciziile se iau prin vot, cu o majoritate de două treimi din votul membrilor. Atâta vreme câtă membrii sunt numiți politic, votul lor va fi politic și nu va ține cont nici măcar o fărâmă de interesul general al populației, al mediului de afaceri, al salariaților.

Și pentru că interesele politice ale celor trei partide de la guvernare diferă, miniștrii se contrazic, primarii, prefecții și președinții de consilii județene se ceartă cu cei de la centru, la ATI nu mai sunt locuri sau dispar de la o lună la alta.

Întotdeauna, vinovatul pentru haosul guvernării este altcineva. De exemplu: poporul, pentru creșterea numărului de îmbolnăviri, un amărât de funcționar din Ministerul Sănătății, pentru că medicii de la vaccinări nu au primit banii, diverse alte persoane care împrăștie zvonuri că guvernul ar avea în plan reducerea veniturilor medicilor, lipsa medicilor ATI, pentru incapacitatea guvernului de a organiza mai multe paturi ATI.

Cum să recunoască Guvernul Orban, anul trecut, și anul acesta guvernul Cîțu că sunt incapabili să comunice astfel încât mesajele lor să fie înțelese și acceptate de popor?

Cine să îl mai creadă pe cel mai mare mincinos din guvernul Cîțu, ministrul Sănătății, care deși se află printre semnatarii unui memorandum privind o tăiere de venituri ale personalului medical din prima linie, zice că nu au luat în calcul tăierea acestora?

Cum să mai fie motivați medicii, când ministrul Muncii, în persoană, consideră că salariile lor sunt prea mari și că ele ar trebui reduse, ceea ce ar declanșa plecarea medicilor din România, care fusese oprită în guvernarea PSD?

Ca și anul trecut, și anul acesta, guvernul de dreapta PNL-USR PLUS-UDMR se gândește, analizează, studiază, minte, manipulează cifre după cum dictează interesul, se bâlbâie, nu are strategie, nu are programe, nu are viziune, se contrazic în declarații, nu se consultă între ei, se ceartă, produc haos, aruncă în nesiguranță o țară întreagă.

Între timp, românii sărăcesc, pierd contactul cu școala, rămân fără locuri de muncă, se îmbolnăvesc, mor. România moare încet sub guvernarea PNL-USR PLUS- UDMR.

Dacă ar avea o minimă conștiință, o minimă decență le-ar fi rușine de ce sunt și ar pleca acasă!”, susține alesul social-democrat.