Ciprian Ciucu (PNL): Doamnă primar Firea, neaplicarea hotărârilor judecătoreşti este un motiv serios de suspendare şi demitere

Consilierul general Ciprian Ciucu (PNL) susţine, vineri, într-un mesaj transmis primarului general Gabriela Firea, că ”neaplicarea hotărârilor judecătoreşti este un motiv serios de suspendare şi demitere”. ”Când Gabriela Firea va cădea, de la companii i se va trage”, scrie consilierul pe Facebook.

”Doamnă Primar Firea, mare atenţie, neaplicarea hotărârilor judecătoreşti este un motiv serios de suspendare şi demitere! M-aţi auzit de multe ori spunând asta”, a scrie, vineri, Ciprian Ciucu pe Facebook.

Anterior, într-un alt pesaj postat pe contul său, consilierul general a afirmat că ”înfiinţarea ilegală a celor 22 de companii nu este un mizilic”.

”Când Gabriela Firea va cădea, de la companii i se va trage”, mai scrie Ciucu.

Potrivit acestuia, există mai mulţi paşi care trebuie urmaţi pentru remedierea situaţiei.

”1. Companiile trebuie lichidate, aici nu mai încape îndoială. Ar putea fi salvate (ilegalitatea reparată) dacă G. Firea ar primi 2/3 din voturi, pe fiecare firmă în parte; Ceea ce nu se va întâmpla. 2. Sunt două tipuri de companii. Unele în care avem piaţă liberă funcţională (ex. pază, IT, consultanţă, publicitate, agrement) şi unele în care avem monopol natural, atribuţii sau proprietăţi de jure ale oraşului/autorităţii locale (ex. managementul traficului, iluminat public, termoficare). 3. Din punctul meu de vedere majoritatea covârşitoare trebuie lichidate imediat, prejudiciile limitate şi recuperat rapid ce se poate recupera; 4. Trebuie însă să vedem ce soluţii avem pe termen foarte scurt acolo unde nu avem piaţă funcţională. De exemplu, contractul cu Luxtenul s-a terminat iar iluminatul public este acum operat de firma făcută de Firea. 5. O altă situaţie este că a desfiinţat (chiar de curând) unele dintre admnistraţiile din domeniile în care a făcut firmele, sau le-a redus cu mult capacităţile! De exemplu în domeniul parcărilor, străzilor şi parcurilor”, explică Ciucu.

Acesta susţine că ”sute de milioane de euro, vreo 600 de milioane, au fost deja băgate în aceste firme”.

Consilierul general afirmă că ”administraţia Firea are o singură ieşire posibilă: să lase coada jos, să lase aroganţa şi agresivitatea şi să ne punem cu TOŢII la masă”.

”Discutăm cu argumente ce facem cu firmele pe care dacă le-am lichida mâine ar fi jale (iluminat de exemplu), decidem dacă le păstrăm pe temen scurt pe acelea care este musai (nu văd să fie mai mult de vreo 2 sau 3), decidem ce facem pe mai departe pe fiecare domeniu în care a înfiinţat aceste firme. (Cele 2-3 firme trebuie pastrate doar până când vom atribui, in conditii de piata, transparent, la preturi avantajoase serviciile de utilităţi). Discutăm civilizat, transparent, cu argumente, de faţă cu presa si cetăţenii. Este EXCLUSIV vina Gabrielei Firea pentru acestă situaţie! Nimeni în istoria mondială a admnistraţiei publice nu a mai încercat să facă de la zero 22 de companii de stat în tot atâtea domenii. Functional, logistic, sunt condamnate să fie slabe iar serviciile lor proaste! Şi, pe deasupra, înfiinţate si ILEGAL, şi cu dispreţ total faţă de opoziţie! Nimeni!”, îşi închie mesajul consilierul general.

Acesta felicită USR pentru câştigul din instanţă şi îi invită pe toţi să repare ”ce a stricat Firea”.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a companiilor municipale ale Primăriei Capitalei, în urma unui proces iniţiat de USR Bucureşti, în anul 2017. Decizia instanţei este definitivă.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că, prin înfiinţarea companiilor municipale, s-a dorit ”stârpirea mafiei din Capitală”, ea anunţând că aşteaptă motivarea instanţei. Firea susţine că nu vor fi desfiinţate societăţile, pentru că au activitate, şi precizează că vor fi folosite toate căile de atac.