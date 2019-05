Ciprian-Constantin Șerban: 'România are un potențial imens de dezvoltarea prin sectorul de gaze naturale din Marea Neagră'

În declarația sa ,,De Ziua Europei se va desfășura la București conferința „Dezvoltarea sustenabilă a Mării Negre”/,,Sustainable Development at the Black Sea” (SUST-BLACK), un eveniment organizat de Președinția română a Consiliului Europei, ce denotă importanța strategică a Mării Negre pentru viitorul geopoliticii și dezvoltării europene”, deputatul nemțean Ciprian-Constantin Șerban arată următoarele:

În perioada 8-9 mai 2019, când celebrăm valorile europene, se va desfășura la București, la Palatul Parlamentului, conferința „Susținem dezvoltarea sustenabilă a Mării Negre!”. Conferința face parte din evenimentele organizate de România în mandatul său de deținere a Președinției Consiliului Uniunii Europene, cu susținerea Comisiei Europene. În cadrul acestei reuniuni se va semna „Declarația de la București”, ce va defini strategia de dezvoltare și inovare din zona Mării Negre. Să nu uităm că stabilitatea politicii europene se bazează și pe armonie și viziune cu privire la granițele spațiului comunitar european. Marea Neagră reprezintă o astfel de regiune căreia politica europeană trebuie să îi acorde din ce în ce mai multă importanță, iar țara noastră este un beneficiar direct al unei potențiale dezvoltări a regiunii Mării Negre. La stabilirea agendei de dezvoltare vor contribui toți cercetătorii și administratorii aparținând diferitelor țări din bazinul Mării Negre“.

Ciprian-Constantin Șerban menționează în continuare:”Un punct important aflat în perspectiva de dezvoltare sustenabilă din această zonă îl reprezintă conectarea Mării Negre și implicit a Europei cu Asia, prin crearea unui nou „Drum al Mătăsii”, care implică includerea principalilor investitori, comunitățile locale și organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale din zonă. Potențialul Mării Negre nu se reduce numai la resursele sale marine, ci include și resurse de tipul gazelor naturale, sursă importante pentru dezvoltarea economică, dar și cu potențial negativ în ceea ce privește afectarea ecosistemului local în lipsa unei exploatări echilibrate și bazate pe principiul protecției mediului înconjurător. Strategiile implică diverse aspecte naționale ce trebuie luate în considerare, cum ar fi: investiții străine, taxe de la bugetul de stat, includerea de companii românești în parteneriate cu statul român și celelalte companii străine dispuse să investească capital în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii din România, care să faciliteze transportul resurselor naturale“.

Ciprian-Constantin Șerban conchide:”Să nu uităm că dintre statele din Europa de Est și Sud-Est, România are una dintre cele mai reduse rate de import de resurse energetice, acest lucru datorându-se și accesului la Marea Neagră. Regiunea Mării Negre este esențială politicii europene pentru a se constitui factor de echilibru și de stabilitate geopolitică într-o zonă în care amenințările unor tensiuni cu Rusia sunt din ce în ce mai reale. În plus, o concentrare a atenției europene în ceea ce privește dezvoltarea la Marea Neagră ar aduce un real folos statelor europene în ceea ce privește atât stabilitatea energetică, cât și stabilitatea țării noaste. România are un potențial imens de dezvoltarea prin sectorul de gaze naturale din Marea Neagră, dar pentru aceasta este nevoie de o infrastructură bazată pe interconectări, înmagazinare, sisteme de transport și distribuție eficiente, de care nu poate beneficia decât prin susținere europeană și prin stimularea și atragerea de investitori, aspecte ce vor fi dezbătute în cadrul conferinței ce are loc în aceste zile la Palatul Parlamentului. Suntem convinși că grupurile de lucru create la această reuniune vor contribui la elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă pe viitor a acestei regiuni istorice a Mării Negre.“, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO