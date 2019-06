Ciprian Constantin Șerban: 'Să creștem viitorul împreună'

În declarația sa politică ,,Tema de anul acesta a Zilei mondiale pentru combaterea deșertificării, 17 iunie, este: “Să creștem viitorul împreună” (“Let's grow the future together”). Aceasta ne îndeamnă la mai multă implicare pentru crearea de perspective pozitive în domeniul stabilității climatice, a combaterii procesului de deșertificare și a consecințelor nefaste ale secetei”, deputatul nemțean Ciprian-Constantin Șerban, membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice transmite următoarele: ,,Luni, 17 iunie, vom celebra Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, eveniment care ne atrage atenția în fiecare an asupra procesului de deșertificare și a consecințelor sale nefaste. Schimbările climatice, din ce în ce mai prezente din cauza exploatării necontrolate și a industrializării pe scară largă, favorizează deșertificarea și seceta. An de an, prin diverse acțiuni, se subliniază la nivel mondial necesitatea stopării sau încetinirii procesului de deşertificare şi conştientizarea efectelor secetei”.

Ciprian-Constantin Șerban menționează în continuare: “Pentru că deșertificarea și seceta au devenit probleme de dimensiune globală, încă din 17 iunie 1994, a fost adoptată la Paris, Convenția pentru combaterea deșertificării. Anul acesta are loc cea de-a 25-a aniversare a Convenției și a Zilei mondiale de combatere a deșertificării, ocazie cu care se va privi retrospectiv la progresele înregistrate la nivel internațional în combaterea fenomenului deșertificării și totodată, prin motto-ul “Să creștem viitorul împreună”, se va privi în perspectivă pentru conturarea unor acțiuni care să reducă fenomenul degradării terenurilor și pentru a crește siguranța alimentelor și a surselor de apă, respectiv a atenua fenomenul schimbărilor climatice.

Evenimentul de anul acesta de celebrare a Convenției și a Zilei mondiale de combatere a deșertificării va fi găzduit de guvernul turc, la Ankara, luni, 17 iunie. La acest eveniment vor participa statele părți la Convenție, ONU, organizații ale societății civile, organizații internaționale și neguvernamentale și alte părți interesate să atragă atenția asupra problemelor legate de creșterea eficienței în combaterea deșertificării și a secetei. Tot în cadrul evenimentului va avea loc și Congresul Internațional “Transformări de succes pentru neutralitatea degradării terenurilor: perspectiva de viitor”, în perioada 17-19 iunie 2019, care va reuni oameni de știință, experți, politicieni, tineri cercetători și studenți internaționali pentru a analiza tendințele actuale și viitoare ale resurselor solului, și pentru a dezbate noi tendințe în cadrul politicilor pentru lupta împotriva deșertificării și a secetei.

Citește și: Aida Căruceru: PSD - Campionul promovării femeilor în politică

Este important de menționat că acest eveniment se adresează tuturor generațiilor, dorind a crește implicarea mai ales în rândul tinerilor. Cu ocazia întrunirii globale din Ankara, se va desfășura și un concurs internațional de fotografie având tema “Deșertificare și viață”, unde vor fi premiate și expuse fotografiile câștigătoare. Prin expunerea fotografiilor și premierea lor de către organizații naționale și internaționale și de către Direcția Generală de Combatere a Deșertificării și Eroziunii, se arată o promovare eficace a mesajului de conștientizare globală cu privire la problemele de mediu și se creează sensibilitate cu privire la aspectele legate de combaterea deșertificării.

Pe lângă aceste evenimente, în această zi sunt organizate și alte seminarii și dezbateri publice care să contribuie la o preocupare mai serioasă în ceea ce privește fenomenul deșertificării. Un astfel de seminar va fi organizat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și va avea loc la Zayed Centre în Abu Dhabi. Tema dezbătută se va focusa pe: “Contorizarea culturilor și picăturilor: Să creștem viitorul împreună” (Counting Crops and Drops: Let’s grow the Future together)”.

Ciprian-Constantin Șerban conchide: ,,Toate aceste inițiative atrag atenția cu privire la necesitatea extinderii politicilor, programelor și măsurilor naționale și regionale menite să prevină, să controleze și să atenueze deșertificarea și degradarea terenurilor. Peste 250 de milioane de oameni din întreaga lume sunt afectați în mod direct de deșertificare, iar peste 4 miliarde de hectare de terenuri sunt amenințate de acest fenomen. De Ziua internațională pentru combaterea secetei și deșertificării, să reflectăm la acțiunile noastre din mijlocul naturii, și să știm că este un imperativ minimizarea oricărui impact negativ asupra solului și a biodiversității naturale”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.