Ciprian Tătăruşanu, interviu pentru Corriere dello Sport: Am apărat atâtea penalty-uri în cariera mea, dar cel apărat lui Lautaro Martinez e cel mai frumos

Fostul internaţional român Ciprian Tătăruşanu, portarul echipei AC Milan, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului ''Corriere dello Sport'', că penalty-ul apărat argentinianului Lautaro Martinez, în derby-ul cu Inter Milano (1-1), este cel mai frumos din cariera sa.



"Am apărat atâtea penalty-uri în cariera mea, dar acela e cel mai frumos. Nu ştiam că de 40 de ani un portar al lui Milan nu mai apărase un penalty în derby, sunt foarte bucuros, iar faptul că am reuşit chiar contra lui Inter îi dă ceva în plus. L-am studiat pe Lautaro, ca şi pe alţi jucători de la Inter, posibili executanţi de penalty-uri. A fost o paradă frumoasă", a spus Tătăruşanu.



Ciprian Tătăruşanu s-a declarat mândru că joacă la un club de talia lui Milan şi speră să continue evoluţiile bune: "Fac parte din una dintre cele mai puternice echipe din lume. Acest sezon este o poveste frumoasă. Îmi pare rău pentru accidentarea lui Maignan (francezul Mike Maignan, portarul titular, n.red.), dar sunt bucuros că pot juca la acest nivel şi sper să fiu bine din punct de vedere fizic şi să am şi alte prestaţii de nivel ridicat''.



Referitor la şansele clubului rossonero la titlu, goalkeeper-ul a comentat: ''Luăm fiecare meci în parte, sperăm să dăm de fiecare dată maximum. Principalele adversare? Napoli, care este în frunte, alături de noi, dar sunt şi alte echipe mari care pot lupta pentru scudetto, inclusiv Inter".



Tătăruşanu a mai spus că ''Ibrahimovic e normal să fie liderul lui AC Milan'', având în vedere că este un jucător ''cu experienţă şi foarte puternic''.



Fostul internaţional român nu priveşte prea departe în viitor: "Am un an şi jumătate de contract, nu mă gândesc deocamdată la prelungire. Ceea ce contează e să fiu sănătos şi să am evoluţii bune. Nu e nicio grabă pentru prelungire. Mi-ar plăcea să continui aici, e drept, mă simt foarte bine la Milan, dar un nou contract e încă departe, putem vorbi despre asta peste un an şi jumătate''.



În legătură cu meciul de sâmbătă, când Milan va juca în deplasare cu Fiorentina, fosta sa echipă, Tătăruşanu a comentat: "Am amintiri frumoase, am petrecut trei ani frumoşi la Florenţa şi e o plăcere să revin. Sper să fac un meci bun şi să obţinem cele trei puncte. E un adversar dificil, cu un joc frumos în acest an. Nu doar meciul de la Florenţa, dar toate partidele în deplasare din Serie A sunt dificile''.



Tătăruşanu a identificat şi cel mai mare pericol în meciul din etapa a 13-a, atacantul sârb Vlahovic: ''Cu siguranţă e cel mai bun de la Fiorentina, dar sunt şi alţi jucători. Vlahovic joacă bine, e tânăr, e un atacant foarte bun".



După 12 etape, în Serie A primele două locuri sunt ocupate de Napoli şi AC Milan, cu câte 32 de puncte, urmate de Inter, campioana en titre, cu 25 de puncte. Fiorentina ocupă locul 7, cu 18 puncte.