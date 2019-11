CIRC în PNL din cauza scorului obținut de Iohannis în Olt: E DEZASTRUOS!

Deputatul PNL de Olt Gigel Ştirbu, vicepreşedinte regional al partidului, consideră că rezultatul filialei judeţene de partid în primul tur al alegerilor prezidenţiale este unul "dezastruos", în condiţiile în care scorul obţinut clasează PNL Olt pe ultimul loc în rândul organizaţiilor liberale din ţară, conform Agerpres.

Citește și: Sorina Matei acuză PRESIUNI fără precedent de pe filiera Iohannis - Hellvig: Este impusă o adevărată BLOCADĂ

Gigel Ştirbu a spus miercuri, într-o conferinţă de presă, că în judeţul Olt "politica nu se face pe Facebook" cu "se face la firul ierbii".

"Îmi pare rău că eu sunt în faţa dumneavoastră şi fac acest bilanţ, altcineva trebuia să facă acest bilanţ. (...) În judeţul Olt, din cele 112 organizaţii, sau prezumtive organizaţii ale PNL, doar în 17 au câştigat. E un lucru extrem de îngrijorător. E un rezultat dezastruos, suntem pe ultimul loc în România. PNL Olt e pe ultimul loc în România, mie mi se pare grav. (...) Am avut o şedinţă de analiză extrem de succintă luni, eu am tras un semnal de alarmă, sper că am fost auzit de către colegii mei, vizavi de implicarea unora dintre colegi. Politica, dragi colegi, nu se face pe Facebook. Politica nu înseamnă că te duci într-o localitate, bei o cafea, ţi-ai făcut o fotografie şi gata. (...) Eu fac politică de ceva timp şi ştiu că politica se face la firul ierbii. Într-un judeţ preponderent rural, aşa cum este judeţul Olt, dacă nu mergi în întâmpinarea electoratului, dacă nu-i baţi omului la poartă, să-i spui ce vrea candidatul tău, să nu cumva să credeţi că omul acela va primi mesajul tău de pe o reţea de socializare, mai ales în judeţul Olt", a afirmat Gigel Ştirbu.

Întrebat cine este vinovat pentru scorul mic din primul tur al alegerilor prezidenţiale, Ştirbu a răspuns că "toată filiala" este vinovată, menţionând că nu poate fi transmis un mesaj puternic de unitate "în situaţia în care filiala este măcinată de lupte interne".

"Filiala. Tot (ce înseamnă filiala). (...) Toată filiala, toţi avem partea noastră de vină, pentru că de fapt nu am făcut mesajul auzit. Acum, nu vreau să nu ne ascundem după cireş, nu poţi să transmiţi electoratului un mesaj de forţă, de unitate, un mesaj puternic, în situaţia în care filiala este măcinată de lupte intestine, de lupte interne, nu poţi să faci asta. Eu am tras un semnal de alarmă, lăsaţi la o parte orgoliile. (...) Dacă o filială este măcinată de lupte interne, acea filială nu va avea câştig de cauză şi succes niciodată, dar absolut niciodată, indiferent cu ce candidat vei veni", a mai declarat Ştirbu.

Deputatul liberal de Olt s-a arătat convins că filiala judeţeană de partid se poate mobiliza pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale

"Cred că această filială poate şi trebuie să arate tuturor că e capabilă ca în turul al doilea să se mobilizeze şi să câştige alegerile prezidenţiale în acest judeţ. (...) Dacă s-a putut la Vaslui, se poate şi la Olt, sunt convins", a susţinut Ştirbu.

El a menţionat că în alte filiale de partid din Oltenia, cum este cea de la Vâlcea, candidatul PNL s-a clasat pe primul loc, la fel ca în municipiile Râmnicu Vâlcea, Craiova şi Târgu Jiu.