Circa 900 de migranţi muncitori sezonieri au fost evacuaţi din locuinţele lor improvizate, în Calabria

Circa 900 de migranţi au fost evacuaţi miercuri dimineaţa la San Ferdinando, în Calabria (sud-vestul Italiei), iar locuinţele lor improvizate au fost distruse cu buldozerele, a anunţat ministrul italian de interne Matteo Salvini, informează AFP preluată de Agerpres.

"După cum am promis (...), am trecut de la vorbe la fapte", a afirmat Salvini, care este şi preşedintele partidului Liga (extrema dreaptă) şi o figură importantă a guvernului populist italian.Operaţiunile de evacuare a acestor migranţi, dintre care mulţi şi-au găsit un loc de muncă sezonier, uneori la negru, în fermele agricole din regiune, au început miercuri dimineaţa. Salvini a promis relocarea acestor migranţi în centre de primire, însă miercuri dimineaţa mai mulţi migranţi intervievaţi de mass-media italiene nu ştiau unde vor fi duşi.Nu este prima dată când locuinţele improvizate din San Ferdinando sunt evacuate, fără ca problema să fie în mod real rezolvată şi cu riscul de a accentua situaţia precară a migranţilor, denunţă asociaţiile de ajutorare. Patru migranţi şi-au găsit aici moartea, asasinaţi sau decedaţi în incendii accidentale sau intenţionate, în ultimul an, a denunţat asociaţia Medici pentru Drepturile Omului.Decesul unui senegalez de 29 de ani, Moussa Ba, a determinat de altfel autorităţile italiene să ordone încă o dată demolarea locuinţelor improvizate. Însă, dezvăluie această asociaţie prezentă în zonă de ani de zile, această nouă operaţiune de evacuare a fost lansată "fără a lua deloc în considerare nici drepturile individuale ale muncitorilor migranţi, nici angajamentele asumate de instituţiile şi asociaţiile regionale şi locale în favoarea unor acţiuni pe termen lung menite să favorizeze inserţia socială" a migranţilor.Atraşi de locurile de muncă sezoniere, sute de migranţi obişnuiesc de ani de zile să se instaleze în această regiune agricolă din Calabria.Coldiretti, principalul sindicat agricol din Italia, a lansat marţi un apel la autorităţile italiene pentru ca acestea să autorizeze fără întârziere accesul muncitorilor străini în Italia, din cauza devansării datei pentru unele recolte, după temperaturi neobişnuit de ridicate.