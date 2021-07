Cîțu, mesaj către Orban: Nu suntem PSD, să ne atacăm Guvernul, să atacăm premierul!

Florin Cîțu a avut un mesaj dur pentru Ludovic Orban, după atacurile repetate din ultimele zile:

"Mai e ceva, eu vreau să le arătăm românilor că noi nu suntem PSD, noi nu ne atacăm propriul guvern, nu ne atacăm propriul premier. Vreau de azi, de la Gorj, să înceapă acest mesaj în PNL, noi nu suntem ca PSD, noi suntem uniți în jurul guvernării, așa cum am fost și anul trecut, indiferent de decizie, la fel și anul acesta. Noi, membrii PNL, nu putem să ne atacăm public premierul și guvernarea pentru că altfel noi părem neserioși. Să înceapă acest mesaj de la filiala Dvs că noi, liberalii adevărați, nu atacăm propria guvernare.

Știți, când intri în politică, intri pentru că vrei să schimbi ceva, eu am ales să fiu liberal pentru că eu cred că doar liberalismul poate să schimbe România. Noi toți de asta suntem în Partidul național Liberal. Dar intrăm în politică, nu neapărat ca să fii într-un partid, intri în politică pentru a-i ajuta pe oameni, pe români, și de aceea vrem să dăm aceste mesaje. Să-i asigurăm pe români că PNL este unit, știe ce face, liberalismul este singura soluție, noi tot timpul vom fi aici pentru români, interesele lor sunt cele care primează, nu ale noastre. Noi doar folosim această oportunitate de a construi un partid și a fi cel mai mare partid din România, pentru a crea bunăstare pentru toți românii, pentru că noi toți noi suntem convinși că doar liberalismul poate să facă acest lucru. Simt să facem aceste mesaje pentru voi pentru că toți se uită la noi. Și se mai uită la noi cineva, se mai uită la noi investitorii străini să știți. Și am un mesaj și pentru investitorii străini. Le garantez că indiferent ce cifre aud, și vom discuta și despre aceste programe de investiții, aruncate în această campanie, mă voi asigura, așa cum m-am asigurat și anul trecut că stabilitatea financiară a României nu are de suferit, că vom merge mai departe cu programul de deficit bugetar pe care l-am estimat și nu au de ce să se îngrijoreze", a spus premierul.

Acesta a spus și că rectificarea nu se va face la partid, ca la PSD:

"Le garantez tuturor că vremea PSD, când rectificările bugetare se stabileau la partid, a trecut. Nu voi permite așa ceva, cât sunt eu la guvern. O rectificarea bugetară se face pentru toți românii, în interesul tuturor românilor, și ține cont de condițiile financiare ale unei țări. Nu au ce căuta aceste influențe politice. Pe vremea PSD se mai făcea acest lucru, nu se în această guvernare liberală," a mai spus acesta.