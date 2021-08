Cîţu: 'Nu au fost făcute angajări noi în aparatul Guvernului. Au fost mutate instituţii care erau în altă parte sau la ministere şi acum au ajuns la SGG'

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că nu au fost făcute angajări noi în aparatul Guvernului.

"Am văzut în spaţiul public o discuţie despre angajaţi noi în aparatul Guvernului. Noi am cerut şi Corpului de Control şi am cerut şi o situaţie, lucrurile nu stau chiar aşa. În Secretariatul General al Guvernului, anul acesta, am introdus şapte noi instituţii, pentru că acest Guvern are mai puţine instituţii decât erau în alte guverne şi acel departament pentru Moldova a fost introdus la SGG, sunt şapte noi instituţii, dar în acelaşi timp este o structură cu doi vicepremieri, inclusiv cu aparatele acestora de lucru. Deci, nu au fost făcute angajări, doar au fost mutate instituţii, au fost încorporate în Secretariatul General al Guvernului, instituţii care erau în altă parte sau la ministere şi acum au ajuns la SGG", a explicat premierul după şedinţa Executivului, arată Agerpres.