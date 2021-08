Cîțu se întoarce la 180 de grade în privința Băncii de Dezvoltare: 'Acea bancă era un proiect tâmpit. Noua bancă este un proiect foarte bun'

Premierul Florin Cîţu a afirmat că noua bancă de dezvolare care va fi înfiinţată "va fi un vehicul pentru fonduri europene".

Întrebat despre despre declaraţia făcută în urmă cu cinci ani în care critica posibilitatea înfiinţării unei noi bănci româneşti de dezvoltare, Cîţu a spus: "Acea bancă era un proiect tâmpit. Aceasta, pe care o veţi vedea, este un proiect foarte bun. Uitaţi-vă în ordonanţă, că sunt date foarte diferite. Acum este înfiinţată pentru a fi un vehicul pentru fonduri europene. Este o bancă de dezvoltare. Va fi clar că vom reforma celelalte instituţii financiar-bancare de stat", a afirmat, Cîţu, marţi, la Parlament, arată Agerpres.

În ceea ce priveşte numirea conducerii noii bănci, premierul a precizat că aceasta este o decizie care va fi luată împreună cu Comisia Europeană.

Banca de Dezvoltare a apărut în discuție și pe vremea când era ministru al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici.

"Sunt discutii avansate pentru crearea acelei banci de dezvoltare, banca pe care eu cred si sper sa o putem vedea infiintata in primul semestru al acestui an (n.r.: 2015). Infiintata in sensul de a functiona.

Se merge pe discutia cu cele doua banci de stat, Eximbank sau CEC Bank, mai mult pe partea de Eximbank. Impreuna cu domnul ministru Valcov (ministrul Finantelor Publice - Darius Valcov n.r.) lucram la aceasta idee si sper ca undeva in primul semestru al acestui an sa putem sa vorbim de o astfel de institutie financiar-bancara in Romania", a spus Teodorovici, pentru Agerpres.

"Va fi foarte utila pentru ca, pe deoparte, statul poate sa lucreze in mod direct cu aceasta institutie, pe de alta parte beneficiarii vor avea cu adevarat un vehicul util in tot ceea ce inseamna plati, imprumuturi, absolut tot ce tine de partea de finantare a unui beneficiar, fie public fie privat", a precizat ministrul Fondurilor Europene.