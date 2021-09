Florin Cîțu: Guvernul a luat multe decizii bune fără USR PLUS

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, la TVR 1, că si fara USR PLUS Guvernul a luat „multe măsuri bune pentru români”.

„Pe mine ma intereseaza ca Guvernul sa o duca bine. Si va spun ca de atunci si pana acum, am si aici o lista cu masuri pe care le-am aprobat, am aprobat multe masuri bune pentru romani. Deci noi am continuat sa ne facem treaba, cu sau fara ei. Era mai bine cu ei, dar am facut treaba si fara ei si am dus mai departe proiectele pe care le aveam in derulare. Doar PNL e responsabil, ceilalti au o competitie de motiuni”

„Eu vreau ca liderii politici, pe langat tipetele pe care le fac in fiecare zi la TV, să le spună românilor că de marți, dacă există o urgența la sănătate, o putem rezolva doar in Parlament”, a adăugat premierul.

„Cheia cea mai simpla este la USR, daca renunta la alianta iresponsabilor cu PSD si AUR, asta e portita de iesire, insa doar inainte de motiune”, a precizat Cîțu.