Ciucă le-a cerut miniștrilor să-și reducă aparițiile TV

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, la ultima ședință de Guvern din acest an, că demnitarii din Executiv trebuie să vorbească mai puțin la TV și să lucreze mai mult la ministere.

„Am vorbit putin si de mai multe ori am avut aceasta discutie ca am preferat sa nu aparem atat de mult la TV. Vreau sa va spun ca toata aceasta abordare a fost in favoarea alocarii timpului pentru mai multa activitate, coordonare, consultare, dialog cu partenerii sociali si societatea civila si mai multa munca la nivelul guvernului. La fel vom face si anul viitor, vom aparea mai putin la TV si vom prefera sa facem mai mult la nivelul institutiilor guvernamentale pentru indeplinirarea programului de guvernare”, a spus Ciucă.

Șeful Guvernului a adăugat că s-a bucurat de o „coaliție stabilă”.

„În plan intern, aș dori să subliniez și să mulțumesc coaliției de guvernare. S-a putut și se poate constata că atunci când avem o coaliție stabilă, constituită din partidele care și-au asumat responsabilitatea guvernării, PNL, PSD și UDMR, practic prin această stabilitate am putut să inspirăm încrederea tuturor partenerilor sociali, de asemenea să inspirăm încredere partenerilor noștri externi care au văzut în România o oportunitate de investiții, o oportunitate care s-a concretizat în cea mai mare sumă a investițiilor străine directe”, a declarat Ciucă.