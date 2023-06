Ciudatele negocieri de la Guvern: cum s-a răsturnat totul în miez de noapte (Surse)

Sindicaliștii din educație și reprezentanții Guvernului au negociat, sâmbătă, până în jurul orei 23.00. Toate detaliile fuseseră puse la punct, iar sindicaliștii prezenți au anunțat că sunt de acord cu oferta și vor declara încetarea grevei.

De la Guvern s-a ieșit cu ”fum alb”, dar dincolo de miezul nopții lucrurile s-au complicat, din nou. Sindicaliștii din educație nu reprezintă chiar toate facțiunile, de aceea au nevoie mereu de consultări cu toți membri, după ce discută la Guvern.

Conform surselor noastre, în cadrul acestor discuții totul s-a împotmolit. Anumiți lideri sindicali au fost acuzați de trădare și li s-a ”reproșat că ne vindeți”.

Premierul Nicolae Ciucă era pregătit ca, astăzi, să adopte OUG și să anunțe încetarea grevei. Azi dimineață, sindicaliștii au anunțat Guvernul că trebuie să mai aștepte, să se pună toți de acord.

Astfel, totul s-a amânat, iar în cursul zilei de astăzi vor avea loc noi negocieri între sindicaliști.

Nicolae Ciucă le-a dat deadline

Nicolae Ciucă le-a cerut să vină cu un răspuns până luni dimineață, la ora 10.00, pentru a putea adopta OUG în Guvern, iar cei din educație să renunțe la grevă.

”Subliniez, încă o dată, caracterul de responsabilitate a tuturor demersurilor pe care le-am făcut în această perioadă, responsabilitate atât față de tot ceea ce înseamnă societatea românească și în mod deosebit față de sistemul de educație.

Totodată, am dorit să înțelegem cu toții că este vorba de seriozitate și de angajament și nu am dorit să venim cu măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului. Sunt măsuri care sunt realizabile și am convingerea că, așa cum au decurs discuțiile din această dimineață, am înțeles cu toții că nu există alt parcurs decât acesta și, în tot ceea ce am realizat până acum, am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut și sunt convins că, astfel, toți dascălii din sistemul de educație vor avea încredere că ne ținem promisiunile, așa cum am demonstrat și până acum.

Ca atare, pentru mâine, după ce astăzi vom pune în transparență conținutul ordonanței, toți cei care lucrează în instituțiile de învățământ vor înțelege demersul nostru, vor lua o decizie pe care o vor transmite până mâine la ora 10:00, așa cum am agreat cu reprezentanții sindicatelor. Ulterior, vom avea o nouă ședință de Guvern în care vom aproba ordonanța și, în felul acesta, conflictul de muncă se va fi încheiat. În ceea ce privește ședința de astăzi, avem o ordonanță de urgență prin care dorim să completăm calendarul activităților ce țin de închiderea anului școlar și derularea examenelor. Este vorba de examenul de bacalaureat și de cele de Evaluare Națională.”, a spus Nicolae Ciucă.