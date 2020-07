Ciutacu, dezlănțuit la adresa foștilor colegi de la Antena3: 'Sper să ne putem uita unii în ochii celorlalți fără să ne fie jenă'. Mărul discordiei - R. Arafat

Jurnalistul România Tv Victor Ciutacu s-a dezlănțuit la adresa foștilor colegi de la Antena3, după ce Raed Arafat a intrat aseară în direct la „Sinteza Zilei” pentru a-i da o replică acestuia. Vezi aici - Raed Arafat s-a dus la Antena 3 ca să-i dea replica lui Victor Ciutacu (România TV): 'Acum se desfășoară emisiunea de denigrare'

„Dragi foști colegi de la Antena 3, sper că nici unul dintre voi nu a scris capul video tembel al știrii proaspăt difuzate în care Raed Arafat se scuză autoacuzându-se. Pentru că, dincolo de politica editorială a postului vostru, care nu e treaba mea, aș fi extrem de dezamăgit dacă vreunul dintre cei care a respirat același aer cu mine ar fi girat penibilitatea aia cu iz de "noi nu ne băgăm".

"Un jurnalist" are nume, Victor Ciutacu se cheamă și, dacă v-a lăsat memoria, e ăla care a sărit ca ars când v-a dat Fiscul afară din sediu. E ăla care a condamnat public toate abuzurile la care ați fost supuși. E ăla care (când mulți dintre voi vă ascundeați) a susținut pe post și oriunde a putut că Dan Voiculescu a fost condamnat politic la finele unei mascarade de proces. E ăla la care unii dintre voi sunați, când vă e greu sau vreți să schimbați aerul, în căutarea unei vorbe bune, a unui sfat sau a altui loc de muncă. E tot ăla care a intrat în direct în emisiunea concurentului său direct, Mihai Gâdea, într-un moment în care vă ardea buza. E tot ăla care l-a băgat în direct pe Mircea Badea să vă strige, cu vocea lui convingătoare, revolta.

Și, dacă nu reușiți să asociați figura cu numele, e ăla care, pentru prima oară în istoria Antenei 3, a scos peste 10 puncte de audiență. Știți când? Fix când Traian Băsescu îl persecuta pe, n-o să vă vină să credeți, Raed Arafat și când jandarmii îi călcau în picioare pe cei ieșiți în stradă să-l susțină pe fondatorul SMURD.

Încă mai sper că îndeplinitorul comenzii ridicole a ajuns în Antena 3 după plecarea mea și, mai ales, după ce pozele mele au fost date jos de pe pereți, iar arhiva Vorbe grele, cea mai bună emisiune de interviu din istoria televiziunii postrevoluționare, a fost scoasă de pe site.

Vă urez noapte bună, spor la treabă, sper să ne putem uita unii în ochii celorlalți fără să ne fie jenă și, nu mi-o luați în nume de rău, follow the leader”, scrie Ciutacu, dezamăgit de atitudinea foștilor colegi, pe Facebook.

Jurnalistul a revenit cu un update: „Un jurnalist" e și ăla însemnat pe frunte cu ștampila TONOMAT de Traian Băsescu în vremuri demult trecute ale războiului său peren cu Dan Voiculescu. Uitasem esențialul”.