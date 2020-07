CJ Harghita a alocat 400.000 lei pentru realizarea unui spital modular provizoriu, în curtea SJU Miercurea Ciuc

Consiliul Judeţean (CJ) Harghita a alocat marţi, într-o şedinţă extraordinară, suma de 400.000 lei, pentru realizarea unui spital modular provizoriu, care va fi amplasat în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc.

Potrivit preşedintelui CJ Harghita, Borboly Csaba, în spitalul modular, format din 20 de containere, se va organiza secţia tampon destinată pacienţilor suspecţi de infectarea cu noul coronavirus, care acum funcţionează în cadrul Secţiei de Ortopedie, potrivit agerpres.ro.

"Scoatem din spital toat ceea ce e legat de COVID şi avem o şansă ca posibilitatea infectării să scadă şi cu aceste 20 de containere vom face în jur de 40 de paturi, care vor putea fi folosite în caz de nevoie. Lărgim şi activitatea la terapia intensivă. Aşadar, noi ne pregătim că dacă vine valul doi mai mare, să putem face faţă", a declarat presei Borboly.

Suma alocată de CJ este de 400.000 lei şi presupune închirierea containerelor pentru un an, existând posibilitatea ca perioada să fie prelungită, dacă va fi nevoie.

"Asta a fost decizia pe care am luat-o împreună cu conducerea spitalului şi astăzi (marţi - n.red.) am alocat suma pentru închirierea containerelor, pentru că nu dorim să fie ceva permanent, ca să avem un an la dispoziţie şi ne gândim că peste un an nu va mai fi nevoie, dacă se va găsi vaccin sau alte metode. Dacă nu se rezolvă această pandemie, atunci vom mai închiria un an, dar sperăm să nu fie nevoie", a conchis Borboly Csaba.

Şi capacitatea secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc a fost extinsă cu zece paturi, în luna aprilie, fiind realizat atunci un spital modular, format din şapte containere, care dispun de dotările necesare pentru îngrijirea bolnavilor.

Şi investiţia respectivă a fost realizată tot cu finanţarea Consiliului Judeţean Harghita.