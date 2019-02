Claudiu Manda și Olguța Vasilescu, primele declarații după cununie - Am ales special sărbătoarea românească a dragostei

Claudiu Manda și Lia Olguta Vasilescu au facut, duminica, cununia civila. Dupa ceremonie, Manda a precizat ca urmeaza sa petreaca alaturi de un grup de prieteni, mentionand ca au ales special ca nunta sa aiba loc de sarbatoarea dragostei romanesti. Olguta Vasilescu a precizat ca isi va pastra numele.

"Multumim tuturor. E un eveniment privat, ne dorim sa ramana asa. Nu am ales aleatoriu, am ales special sărbatoarea romaneasca a dragostei. O sa petrecem cu un grup de prieteni apropiati. O sa mergem sa facem si nunta religioasa, intr-un cadru mult mai restrans. Suntem apropiati de mult timp, am comunicat si ne-am sprijinit reciproc", a declarat Claudiu Manda.

Intrebata daca si-a pastrat numele, Olguta Vasilescu a raspuns: "Da. Tata si-a dorit baieti, nu a avut si i-am promis ca o sa-i duc numele mai departe".