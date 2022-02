Claudiu Năsui, după ce Dacian Cioloş s-a săturat de USR: 'Vom rămâne în continuare un partid mare şi unit'

Demisia lui Dacian Cioloş de la şefia USR reprezintă "o greşeală", a declarat luni vicepreşedintele USR, deputatul Claudiu Năsui, care consideră că preşedintele interimar, Cătălin Drulă, ar putea fi un candidat "excelent" pentru această funcţie.

"Este o greşeală. Nu trebuia să-şi dea demisia, trebuia să-şi ducă mandatul până la capăt, dar este un gest unilateral. (...) În momentul acesta efectele sunt că vom avea un preşedinte interimar, care va fi Cătălin Drulă, după care trebuie pregătit un congres şi după acest congres vom avea un nou preşedinte sau alegerea tuturor membrilor. Programul acesta al preşedintelui pe care ni l-a prezentat Dacian Cioloş era unul care eminamente era al preşedintelui, nu era nevoie să fie supus la vot, dânsul a ales totuşi să facă lucrul acesta, propunându-se lucruri cu care mulţi dintre noi nu am fost de acord. (...) A fost o divergenţă de viziuni şi nu pot să răspund de ce a recurs el la acest gest", a declarat Năsui, la Parlament.

El a adăugat că partidul nu va fi slăbit şi nu se va rupe, demisia lui Dacian Cioloş din funcţia de preşedinte al USR "fiind o manifestare a voinţei dânsului".

"Niciunui partid nu-i place să-i plece liderul a doua oară, dar noi am demonstrat prin statutul nostru, care poate că de multe ori era destul de greu de înţeles, că avem totuşi o rezilienţă internă destul de puternică, că ne revenim după absolut orice şoc, după orice turbulenţă. (...) Vom rămâne în continuare un partid mare şi unit. O să trecem cu bine şi este acest hop. Nimeni nu cred că şi-a dorit să se întâmple lucrul acesta", a adăugat Năsui.

Potrivit acestuia, "Cătălin Drulă ar fi un candidat excelent" pentru funcţia de preşedinte al USR.

Deputatul USR a mai precizat că s-a încercat să se vină cu amendamente la programul lui Dacian Cioloş, care să fie acceptate de membrii USR.

"Dacă dânsul dorea, putea să spună: "Accept amendamentele, eu am altă opinie, dar le accept pe astea, asta va fi opinia împărtăşită de întreg Biroul naţional, şi să votăm un program al preşedintelui, care nu trebuia supus la vot, şi mergem înainte." Cred că ce-şi doreşte el era să conducă partidul într-un anumit fel în care noi am spus că, cel puţin pe unele aspecte, nu putem merge. Am făcut şi noi concesii, am acceptat amendamente, am mers în direcţia aceea, dar cu unele lucruri nu putem fi nici noi de acord", a adăugat Năsui.

Întrebat ce rol va mai avea de acum înainte Dacian Cioloş în USR, Năsui a arătat că "asta depinde de el". Claudiu Năsui a adresat un mesaj "de calm şi de unitate".

"Nici măcar nu sunt sigur că va fi un nou congres, pentru că preşedintele USR este ales prin votul tuturor membrilor şi atunci este un alt proces sau un nou congres ar trebui poate numai să valideze rezultatul votului tuturor membrilor. (...) Mesajul pe care îl dau este unul de calm şi de unitate", a spus deputatul.

Dacian Cioloş şi-a anunţat, luni, demisia din funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România.

Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei Biroului Naţional al partidului, au precizat surse politice pentru AGERPRES.