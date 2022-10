Claudiu Năsui, la Focşani: 'Greutăţile pe care le avem acum pot fi atenuate de nişte politici inteligente'

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat duminică, la Focşani, că va urma o criză financiară mai mare decât cea energetică, dar că "greutăţile pot fi atenuate de nişte politici inteligente", iar partidul său vine cu soluţii concrete în acest sens, potrivit Agerpres.

"Greutăţile pe care le avem acum şi pe care le vom avea, şi asta este trist, că vom avea o criză financiară care va fi chiar mai mare decât criza energetică, toate pot fi atenuate sau chiar anulate de nişte politici mai inteligente făcute în România, de o serie de măsuri pe care am putea să le implementăm şi mâine dacă ar exista voinţă politică. (...) USR vine cu soluţii concrete pentru problemele oamenilor. Am avansat încă din campania electorală o serie de soluţii, ele erau bune înainte de criză, acum devin absolut necesare. Reducerea impozitării muncii este un lucru pe care noi l-am tot susţinut. România avea şi are în continuare cea mai mare impozitare pe salariile mici din Europa. În acelaşi timp, România are cel mai mare exod de oameni. Oamenii pleacă din România şi nu pleacă din lipsă de patriotism, pleacă pentru salariile mai bune din alte părţi. Avem cea mai mare rată de sărăcie în muncă din toată Europa, oameni care, deşi muncesc 40 de ore pe săptămână, tot sunt în sărăcie. Sursa acestor probleme este o politică fiscală foarte greşită pe care o adoptă statul român, şi anume de supraimpozitare a salariilor mici, cum nu o face niciun stat din Europa. Soluţia pe care am propus-o noi este respinsă de clasa politică pentru că ar însemna să îşi restrângă cheltuielile. Singurul mod pe care îl avem ca să nu mai avem explozia preţurilor şi la energie şi în restul economiei este să producem mai mult. Ori asta nu se poate întâmpla decât cu o economie privată, care produce şi pe care nu o mai folosim ca vacă de muls", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Claudiu Năsui.

Potrivit deputatului USR, reducerea impozitării salariului minim ar aduce în buzunarele românilor 1.000 de lei lunar.

"Noi am mai propus şi alte măsuri specifice, dar mai ales ideea de a reduce impozitarea muncii şi totodată să păstrezi şi cota unică. (...) Asta înseamnă 1.000 de lei în plus la salariu. Noi am pus deja proiectul de lege pe circuit, l-am etapizat în patru ani, practic o tranşă de câte 25% în fiecare an. Şi lucrul acesta este posibil, mai ales dacă ne uităm cum au explodat cheltuielile statului în ultimii ani. Pur şi simplu frânăm din creşterea cheltuielilor şi putem să lăsăm mai mulţi bani în economie şi oamenilor care chiar au nevoie de ei în perioada aceasta", a spus Năsui.

La rândul său, deputatul Cristina Prună a susţinut că USR "rămâne singurul partid de opoziţie real din Parlamentul României", care vine cu soluţii în interesul românilor.

"Avem o coaliţiei PSD-PNL-UDMR care are 70% din Parlament. Deci ar avea toate instrumentele să ia măsuri bune pentru oameni, să ia măsuri care să le crească nivelul de trai sau măcar să nu le degradeze nivelul de trai. Însă vedem că ei sunt concentraţi pe a creşte taxele oamenilor, au crescut taxele pe munca part-time, vor exista o serie de creşteri de taxe de la 1 ianuarie, or să crească taxele pe proprietate. Şi de cealaltă parte vedem cum statul român se tot măreşte. 20.000 de posturi create la stat numai de când această guvernare a început, de un an de zile şi, de asemenea, creşteri de salarii acolo unde nu era nevoie, în condiţiile în care oamenii o duc destul de rău. Evident, USR rămâne singurul partid de opoziţie real din Parlamentul României. Şi nu doar că facem opoziţie la aceste măsuri pe care ei le iau şi care nu sunt în interesul oamenilor, dar avem şi soluţii. Măsurile pe care le ia actuala coaliţie vin şi creează nedreptăţi. Este ceea ce am auzit astăzi, când am stat de vorbă cu oamenii. (...) De aceea, noi, USR, am venit şi am spus că toată lumea trebuie ajutată. Şi am propus, printr-un proiect de lege, un voucher de 1.000 de lei pentru fiecare român, să poată să facă faţă acestor creşteri ale facturilor la energie, să facă faţă inflaţiei. Şi vedem că este o măsură care a fost adoptată şi la alte ţări. (...) Am mai venit şi cu alte măsuri, tot de termen scurt, de reducere a taxelor din facturile de energie, de a ajuta micii antreprenori şi chiar industria mai mare, care a început să se închidă, dând acel credit fiscal. Însă toate aceste măsuri sunt unele de termen scurt. Pe termen mediu şi lung, ceea ce ne va scoate din această criză energetică şi a facturilor sunt investiţiile", a fost de părere Cristina Prună.

Deputaţii USR, Claudiu Năsui, Cristina Prună şi Denisa Neagu s-au aflat duminică la Focşani în cadrul unui proiect pe care partidul îl desfăşoară, "USR te ascultă".

"Campania aceasta de 'door to door' ne ajută foarte mult să fim în contact cu oamenii şi să păstrăm această legătură cu realitatea. Oamenii suferă foarte puternic, suferă din cauza creşterii de preţuri, din cauza exploziei facturilor la energie şi este foarte important să înţelegem că, deşi există această durere în societate, noi încercăm să spunem că avem soluţii", a precizat Claudiu Năsui.