Claudiu Niculescu după ratarea promovării în Liga I: Am ieşit onorabil din acest baraj. Din păcate nu a fost anul nostru

Tehnicianul echipei CS Mioveni, Claudiu Niculescu, a declarat, miercuri, după ratarea promovării în Liga I, că îşi felicită jucătorii pentru atitudine, el menţionând că formaţia sa a “ieşit onorabil” din dubla cu Chindia Târgovişte.

“Din păcate acel gol a contat mult în economia jocului. În prima repriză nu s-a văzut absolut deloc diferenţa dintre noi şi echipa din prima ligă. Cu acel gol s-a năruit munca de până atunci. Îmi felicit băieţii pentru că am ieşit onorabil din acest baraj. Au avut o atitudine extraordinară, s-au dăruit. Din păcate nu a fost anul nostru. În unele momente ne-a lipsit chiar şi norocul, pe durata întregului play-off, în nişte momente decizive. Suntem trişti, dar trebuie să ridicăm privirea din pământ şi să privim spre viitor. Eu am contract încă un an, acum să vedem ce se va întâmpla”, a spus Niculescu la Digi Sport.

Formaţia Chindia Târgovişte se menţine în Liga I, reuşind acest lucru după ce a câştigat barajul cu echipa de eşalon secund CS Mioveni, scor 2-0 în tur şi scor 1-1 în retur.