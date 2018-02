Claudiu Niculescu explică de ce i s-a refuzat Voluntariului un penalti cu CSU: Bârsan mi-a spus că a fost , dar a întors decizia la semnalizarea asistentului

Antrenorul FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, după meciul cu CSU Craiova, că arbitrul Marcel Bârsan i-a explicat că a fost penalti clar, dar a întors decizia la semnalizarea asistentului. "A fost penalti clar, dar acum lamentările noastre sunt de prisos, pentru că cele trei puncte au mers la ei. Meritat, zic eu. Dar să vă spun ce mi-a zis arbitrul de centru când a venit la margine să-mi explice de ce a întors decizia. V-am reprodus cuvânt cu cuvânt. Dacă asta nu e rea intenţie... Cum ar putea asistentul să vadă de la 60-70 de metri şi când mingea e acoperită de cei doi jucători? Nu avea cum să vadă mingea. Iei deciza de la 10-15 metri distanţă, dar nu mergi pe mâna ta şi să o întorci, că aşa ţi-a zis asistentul. M-a trimis în tribună că am intrat un metru în teren. Nu am jignit pe nimeni, nu am înjurat. Am rămas şocat când am auzit explicaţia lui. Nu am vorbit cu asistentul Marica, încerc să mă calmez, i-am calmat şi pe băieţi, că mai aveau puţin şi dărâmau uşile pe la vestiar, pe aici. Le înţeleg frustrarea. Din punctul meu de vedere, e viciere de rezultat după acea decizie. Clar. Craiova merita victoria, a jucat mai bine, dar după o asemenea fază...", a declarat Niculescu, la Digi Sport.

Echipa CSU Craiova a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Voluntari, în etapa a XXV-a a Ligii I. Golul a fost marcat: Bancu '33 În minutul 84, arbitrul Marcel Bârsan a dictat penalti după o intervenţie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. După ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atenţia că portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucătorii gazdelor au protestat vehement, dar meciul s-a reluat cu minge de arbitru, după mai multe minute de întreurpere. Pentru proteste, antrenorul gazdelor Claudiu Niculescu a fost trimis în tribune. La acest meci a asistat din tribune şi preşedintele CCA, grecul Kyros Vassaras, care a mers la cabine după partidă.